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Госдума приняла закон об облегчении получения российских виз

Для оформления полугодовой турвизы теперь не требуется «принцип взаимности» и ваучер принимающего туроператора

Госдума на заседании во вторник приняла третьем, итоговом чтении закон о распространении права получения шестимесячной туристической визы в РФ на всех иностранных граждан независимо от политики их стран в отношении российских туристов, - сообщают СМИ.

Законом разрешается выдача обыкновенных туристических виз на срок до шести месяцев для граждан всех стран, вне зависимости от "принципа взаимности" — наличия аналогичной политики этих стран в отношении туристов из РФ.

Согласно ранее действовавшему порядку, иностранцы могли получить туристическую визу на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности. Кроме того, документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 года.

Отметим, как сообщили вчера в Погранслужбе ФСБ РФ, Россию, в первом квартале 2021 года посетило 1,83 млн иностранных граждан, из них с целью туризма – лишь 13,35 тыс.

Общее число прибытий иностранных граждан с января по март 2021 года оказалось на 66% ниже, чем за тот же период прошлого года. Число прибытий с целью туризма упало на 95%: с 322,8 тыс. путешественников в первом квартале 2020 года до 13,35 тыс. в 2021.

Чаще всего Россию в 2021 году посещали граждане Украины – 786,4 тыс. – вдвое меньше, чем в январе-марте прошлого года. В топ-5 также вошли Казахстан – 239,84 тыс., Абхазия – 138,9 тыс., Киргизия – 128,3 тыс. и Армения – 86,9 тыс.

Во вторую пятерку попали Таджикистан, Турция, Филиппины, Азербайджан и Белоруссия.

С целью туризма больше всего гостей приехало из Турции – 4,9 тыс., на втором месте Куба – 3,15 тыс., на третьем — Сербия, откуда прибыла тысяча путешественников.

В первую пятерку также вошли ОАЭ – 944 человека и Индия (563). Завершили топ-10 Южная Корея, Казахстан, Армения, Швейцария и Туркмения.

/TOURBUS.RU