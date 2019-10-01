Стало известно, о чем вчера договорились Россия и Турция

Наша страна направит специалистов для изучения ситуации на турецких курортах, при этом продление приостановки ависообщения пока что не подтверждено

Россия направит в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидемиологической безопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения, сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам ее встречи в Москве с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", — говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

В пресс-службе аппарата также сообщили, что главной темой прошедшей встречи стала возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между странами.

"Турция — одно из наиболее популярных и любимых направлений отдыха россиян. Вместе с тем безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности жизни и здоровья российских граждан", — отметила г-жа Голикова.

По ее словам, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных Оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

Кроме того, в рамках визита российских специалистов в Турцию "будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности".

На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором, в том числе, будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок, что позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции.

Вопросы возобновления авиасообщения также обсуждались на профильной встрече турецкой делегации под руководством министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, - рассказали в пресс-службе турведомства.

«Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе, по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов.

В случае положительных итогов визита, оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков», – заявила Зарина Догузова.

Как отмечают эксперты ассоциации туроператоров, «принятие решения о возобновлении полноценного авиасообщения с Турцией, вероятно, затянется: потребуются еще визиты российских делегаций в Турцию «для оценки ситуации».

Отметим также, что вчера авиакомпания «Аэрофлот» неожиданно проинформировала своих агентов об отмене рейсов в Турцию в июне, за исключением разрешенных оперштабом двух в неделю.

«В связи с решением штаба при Правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 г.: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата», – говорилось в сообщении перевозчика.

Однако поздно вечером появилось сообщение, что «Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня».

/TOURBUS.RU