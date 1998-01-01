Авиакомпания «Россия» готовится летать на курорты Египта

Стало известно, что авиакомпания объявила конкурс на обслуживание своих рейсов в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха

Авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", объявила конкурс на обслуживание рейсов в аэропортах египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Согласно материалам закупки, услуги должны быть оказаны с момента подписания договора (конкретная дата не уточняется) до конца 2023 года. За наземное обслуживание в Хургаде компания готова заплатить до $22 млн, в Шарм-эль-Шейхе — до $20,9 млн.

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 747 и 737, следует из материалов, опубликованных «Интерфаксом».

Напормним, что в конце апреля президенты Египта и России Владимир Путин договорились об открытии авиасообщения из России в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх. Точная дата возобновления авиасообщения пока что, однако, неизвестна, а оперштаб РФ по предупреждению завоза и распространения коронавируса ранее сообщил, что этот вопрос будет решен во второй половине мая.

Между тем заместитель министра туризма Египта Гада Шалаби заявила, в этом году страна рассчитывает принять 60% турпотока, который она получила в 2019 году, или около 8 млн. В первую очередь, восстановление рынка должно произойти за счет возвращения российских туристов.

«Шалаби ожидает, что в Египет за оставшиеся до конца года месяцы приедет более миллиона российских туристов после возобновления прямого авиасообщения с курортами страны», — пишут египетские издания.

В то же время мсточник «Интерфакса» сообщил, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Египет в июне,.

"Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов, договоренности с туроператорами, продаж билетов предполагается завершить до конца мая. Первые рейсы как ожидается могут вылететь в июне", — сказал источник.

Он напомнил, что египетская сторона выполнила все условия России для возобновления полетов.

"Терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности. Следить за подготовкой рейсов российских авиакомпаний в аэропортах Египта будут специалисты из российских аэропортов", — рассказал источник.

Посол Египта в Москве Ихаб Наср также заявил о готовности курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх к приему туристов из России, который, как ожидается, возобновится в ближайшее время.

"Египетские курорты готовы принимать российских туристов и готовы также возобновить предложение тех услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране", — сказал посол на недавней церемонии открытия года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом.

/TOURBUS.RU