В первом квартале россияне отдыхали в Турции, Танзании, ОАЭ и Египте

Свежая статистика Пограничной службы ФСБ РФ за первый квартал 2021 года не оставляет сомнений в том, что выезд из страны практически не растет. По ее данным, за первые три месяца этого года россияне совершили за кордон немногим более 2,664 млн поездок (все цели визитов), что на 64,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 68,2% меньше, чем в 2019-м, - сообщает наш специальный корреспонднт.

Как это бывало и раньше, по объемным показателям выезда лидируют страны, которые подчас к туризму имеют опосредованное отношение. Так, в январе-марте 2021 года лидером по выезду из России стала Абхазия (более 789 тыс. поездок), а в первую пятерку также вошли Турция (свыше 468 тыс.), Украина (316 тыс.), Казахстан (122 тыс.) и ОАЭ (115 тыс. поездок).

Кроме них, в первой десятке значатся Финляндия (87 тыс.), Танзания (около 79 тыс.), Южная Осетия (65 тыс.), Киргизия (45 тыс.) и Армения (44 тыс. поездок). При этом туризм в Финляндию, к примеру, полностью до сих пор закрыт, а поездки в Украину, Казахстан или Южную Осетию на 99% являются нетуристическими.

Что касается «чистого» туризма, здесь речь можно вести только о шести открытых для туризма странах, поток туристов в которые из РФ значим. По объемам, конечно, нет равных Турции (468 тыс. поездок - более чем на 40% выше, чем за аналогичный период 2002 года), а по динамике роста – Танзании: ее показатель в 78,8 тыс. поездок россиян на 1297% (!) выше, чем в первом квартале прошлого года. При этом интересно, что среди направлений, значительно прибавивших в 2021-м (а это еще и Мальдивы с ростом в 133%) значится и до сих пор «закрытый» по чартерам Египет.

Несмотря на все препоны, Погранслужба ФСБ РФ зафиксировала в январе-марте этого года выезд почти 17 тыс. человек в Египет - на 162% больше, чем в 2020-м. А вот ОАЭ, Куба и Сербия «просели», показав «минус» примерно на общем уровне в две трети от числа выехавших.

Вместе с тем даже эта статистика истинного положения дел, конечно, не отражает. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, что реальное число россиян, побывавших в Египте, значительно больше, поскольку многие из них до сих пор добираются на курорты Красного моря, к примеру, через Турцию. Косвенно этот факт подтверждает разница почти в 70 тыс. человек между данными российской и турецкой пограничной статистики. И очевидно, что значительная часть из тех, кто в Стамбуле не покинул зону транзита, дальше проследовали на курорты Египта и иных третьих стран.

По мнению директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерины Шадской, в настоящее время выезд не играет определяющей роли в работе туристического бизнеса. «Объемы отправки туристов за рубеж в настоящее время несопоставимы с теми, что были в 2019-м, - констатирует она. – Объясняется это тем, что количество реально доступных для массового организованного туризма направлений минимально».

К тому же стоимость туров до «открытым» направлениям большей части потенциальных клиентов из регионов РФ недоступна.

При этом в группах в соцсетях специалисты без обиняков говорят о том, что «кого волнует отдых, кроме нас, для которых туризм - работа и доход?». «Очевидно, что сейчас акцент делается на загрузке отечественных курортов, заработать на отправке на которые достаточно сложно, - делится один из них. – Поэтому и зарубежные направления открывают, в основном, только те, которые не могут оказать серьезного влияния на ситуацию по внутреннему туризму».

Не согласится в этом случае сложно: по оперативным данным, к открытию на 25 мая обсуждались «кандидатуры» 20 зарубежных государств, включая целый ряд популярных массовых направлений. Однако в реальности «добро» получили только пять стран, большую часть из которых трудно назвать пользующимися спросом в России.

/TOURBUS.RU