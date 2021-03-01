Ради поездки за границу готовы привиться от коронавируса лишь 20% россиян

Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob, на которые ссылается «Интерфакс».

Пройти вакцинацию только в случае, если это станет единственной возможностью выехать за границу, готовы 20% россиян, среди сограждан в возрасте до 34 лет такую позицию занимают 26% респондентов,

Исследование показало, что российские мужчины, чаще, чем женщины, заявляют о готовности привиться ради поездок за границу — 21% и 18% респондентов соответственно.

В любом случае не хотят делать себе прививку от коронавируса 42% россиян, среди сограждан в возрасте 35-44 лет таких оказалось 46%.

По данным опроса, 18% россиян планируют сделать прививку в любом случае, среди сограждан в возрасте от 45 лет — почти каждый четвертый (24%). Чаще всех готовность пройти вакцинацию проявляют респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц, отмечают в SuperJob.ru.

Не определились по поводу вакцинации 20% россиян.

Опрос был проведен 13-14 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших прививку от коронавируса, в 406 населенных пунктах во всех федеральных округах.

/TOURBUS.RU