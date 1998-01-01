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17 мая
Air Serbia резко расширяет программу полетов в Россию
Сербская авиакомпания начинает полеты из Белграда в Петербург,Ростов и Волгоград и увеличивает число рейсов в Москву
Как сообщили нам в пресс-службе авиаперевозчика, в связи с большим интересом российских туристов к путешествиям в Сербию, авиакомпания Air Serbia планирует совершать полеты по четырем направлениям Российской Федерации.
Таким образом, сербская национальная авиакомпания станет основным перевозчиком российских пассажиров в Сербию и за ее пределы.
Кроме этого, 4 июня авиакомпания начнет совершать полеты из нового российского направления – Ростова-на-Дону, с двумя рейсами в неделю.
Мы особенно гордимся тем, что после Осло и Женевы мы откроем рейсы в Ростов-на-Дону, который станет третьим совершенно новым направлением в нашей сети с начала пандемии коронавируса, и вторым в этом году», –рассказал Иржи Марек, стратегический и коммерческий директор Air Serbia.
С Краснодаром Air Serbia впервые установила прямое воздушное сообщение в июне 2019 года. Теперь она станет первой иностранной авиакомпанией, которая возобновит полеты из этого города. Прямой перелет из Краснодара в Белград длится в среднем 2 часа 30 минут.
Напомним, что в Сербию не нужна виза, и сюда можно въехать с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее, чем за 48 часов до прибытия.
При этом от тестирования на коронавирус освобождены дети до 12 лет, если у родителя, с которым они путешествуют, имеется отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, ПЦР-тест не нужен транзитным путешественникам, срок пребывания которых на территории Сербии не превышает 12 часов.
Отметим также, что, по данным погранслужбы ФСБ РФ, в первом квартале Сербию посетили 2,6 тыс. российских туристов, что позволила стране войти в ТОП-10 наиболее востребованных в этот сложный период туристических направлений.
За этот же период нашу страны посетило около тысячи сербских туристов.
/TOURBUS.RU
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