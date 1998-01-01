Air Serbia резко расширяет программу полетов в Россию

Сербская авиакомпания начинает полеты из Белграда в Петербург,Ростов и Волгоград и увеличивает число рейсов в Москву

Как сообщили нам в пресс-службе авиаперевозчика, в связи с большим интересом российских туристов к путешествиям в Сербию, авиакомпания Air Serbia планирует совершать полеты по четырем направлениям Российской Федерации.

Таким образом, сербская национальная авиакомпания станет основным перевозчиком российских пассажиров в Сербию и за ее пределы.



В течение мая Air Serbia увеличит частоту полетов в Москву и будет выполнять семь рейсов в неделю по маршруту Москва – Белград – Москва, а в июне возобновит полеты еще по двум направлениям – из Краснодара 4 июня и из Санкт-Петербурга 8 июня.

Кроме этого, 4 июня авиакомпания начнет совершать полеты из нового российского направления – Ростова-на-Дону, с двумя рейсами в неделю.



«Мы продолжаем быстро реагировать на все изменения в ограничении поездок, чтобы использовать любую возможность. Российская Федерация представляет для нас стратегически важный рынок, и мы очень рады, что скоро сможем выполнять рейсы по четырем направлениям.

Мы особенно гордимся тем, что после Осло и Женевы мы откроем рейсы в Ростов-на-Дону, который станет третьим совершенно новым направлением в нашей сети с начала пандемии коронавируса, и вторым в этом году», –рассказал Иржи Марек, стратегический и коммерческий директор Air Serbia.



Как добавили в пресс-службе, Сербская национальная авиакомпания в настоящее время выполняет полеты из Москвы шесть раз в неделю, а с 13 мая увеличить их до семи.

В свою очередь теперь жтелям Ростова станут доступны удобные стыковки с такими городами, как Афины, Бухарест, Стамбул, Ларнака, Лондон, Любляна, Тиват, Париж, Подгорица, Прага, Сараево, Скопье, Салоники, Тирана и Цюрих.





С Краснодаром Air Serbia впервые установила прямое воздушное сообщение в июне 2019 года. Теперь она станет первой иностранной авиакомпанией, которая возобновит полеты из этого города. Прямой перелет из Краснодара в Белград длится в среднем 2 часа 30 минут.



В Санкт-Петербург Сербская национальная авиакомпания впервые начала полеты еще в июне 2016 года. Прямой перелет из Санкт-Петербурга в Белград длится 2 часа 45 минут.

Напомним, что в Сербию не нужна виза, и сюда можно въехать с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее, чем за 48 часов до прибытия.

При этом от тестирования на коронавирус освобождены дети до 12 лет, если у родителя, с которым они путешествуют, имеется отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, ПЦР-тест не нужен транзитным путешественникам, срок пребывания которых на территории Сербии не превышает 12 часов.

Отметим также, что, по данным погранслужбы ФСБ РФ, в первом квартале Сербию посетили 2,6 тыс. российских туристов, что позволила стране войти в ТОП-10 наиболее востребованных в этот сложный период туристических направлений.

За этот же период нашу страны посетило около тысячи сербских туристов.

/TOURBUS.RU