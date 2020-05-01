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Министр туризма Турции сегодня планирует прилететь в Москву для переговоров

Визит Мехмета Нури Эрсоя проходит на фоне резкого снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Турции и снятии ряда ограничений

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (на фото) вместе с влиятельным пресс-секретарем президента Эрдогана Ибрагимом Калыном в понедельник, 17 мая, отправляется в Россию на переговоры, сообщают турецкие СМИ, на которые сегодня ссылается Ассоциация туроператоров.

Во время визита, как предполагается, турецкая делегация расскажет российской стороне о мерах, предпринимаемых для защиты туристов от COVID-19 и обсудит сроки восстановления авиасообщения между двумя странами. Напомним, Россия временно ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в визите примут участие не только министр туризма, но и министр здравоохранения Фахретдин Коджа и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако теперь министра туризма г-на Эрсоя сопровождает более политически значимая фигура – пресс-секретарь самого президента Эрдогана. Отметим, что Ибрагима Калына СМИ Турции и различные инсайдеры упорно называют кандидатом на важные правительственные посты, отмечает АТОР.

Отраслевые эксперты, как пишут турецкие медиа, считают, что если визит Мехмета Эрсоя и Ибрагима Калына в Москву сложится удачно, полеты в Турцию возобновятся после 1 июня с большой вероятностью. Ожидается, что во вторник, 18 мая, будет ясно, начнутся ли полеты или же запрет на авиасообщение РФ с Турцией будет продлен.



По информации АТОР, в Турции сейчас резко снизилось число ежесуточных заражений коронавирусом (почти в 6 раз по сравнению с серединой апреля, и оно уже сравнимо с российскими показателями). Вдвое упало и количество госпитализаций.

На этом фоне, по информации «Интерфакса», Министерство внутренних дел Турции опубликовало вчера циркуляр о снятии в стране некоторых введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает посольство России в Анкаре.

"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу", — сообщает посольство РФ в Анкаре на своей странице в Facebook.

МВД Турции, согласно сообщению, снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешается регистрация браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции продолжает действовать по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под комендантский час не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.

"Спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом", — говорится в сообщении.

Посольство также сообщает, что данные меры будут действовать до 1 июня.

/TOURBUS.RU