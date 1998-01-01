Из-за закрытых границ авиапоток по-прежнему падает

По данным (МАА), общий пассажиропоток крупнейших аэропортов России в апреле 2021 года сократился, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, на 19%, - сообщает наш корреспондент.



Основным «виновником» этого, как и следовало ожидать, является сохраняющийся запрет на перевозки на международных воздушных линиях. По сведениям аналитиков, они, в частности, сократились на 75% в то время, как на внутренних выросли на 11%. К сожалению, несмотря на снижение отставания от показателей прошлого года (в январе минус достигал 33%, в феврале – 31-го, а в марте – 19%), пока переломить ситуацию не удается даже с учетом того, что общий пассажиропоток крупнейших аэропортов России в 2020-м в этот период уже сильно упал по сравнению с допандемийными временами.

Однако тенденции в разных аэропортах страны сильно отличаются. Так, пассажиропоток аэропорта Симферополя в майские праздники 2021 года на 68% превысил уровень доковидного периода: с 1 по 11 мая он обслужил 190 тыс. человек, а число принятых и отправленных пассажиров стало рекордным для современной истории аэропорта.

В московском Домодедово с 30 апреля по 10 мая обслужили более 810 тыс. человек, из которых почти 88% выбрали российские города, что почти на 50% выше аналогичного периода 2019 года. Интересно, что спрос на полеты в Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Екатеринбург увеличился вдвое. В петербургском «Пулково» с 1 по 10 мая 2021 года обслужили порядка 500 тыс. пассажиров – всего на 7% меньше, чем в 2019-м. При этом, по сравнению с 2019 годом, пассажиропоток на таких направлениях как Сочи, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург и Уфа вырос в годе на Неве тоже в два раза.

Что касается самого Петербурга, интерес к нему есть. Как сообщает комитет по развитию туризма города на Неве, Северная столица по-прежнему входит в тройку городов, популярных для поездок по программе туристического кешбэка.

Так, на данным компании-оператора программы TravelLine, в период с 18 марта по 11 мая в рамках акции кешбэка в Северной столице сделаны 12,4 тыс. бронирований на 368 млн рублей. Только за майские праздники город на Неве посетило более 280 тыс. гостей, которые чаще всего бронировали отели на 2-3 ночи: самыми частыми гостями в Петербурге оказались жители Москвы и Московской области, на которых приходится не менее 40% бронирований.

Если учесть, что у нас по-прежнему почти полностью отсутствуют иностранные туристы, а многие другие ключевые сегменты традиционного спроса не восстановились, тренд по загрузке можно считать позитивным, - говорит председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

При этом управляющий партнер Hotel Advisors Сергей Данильченко отмечает, что «в целом отельерам города в период майских праздников удалось достичь показателей 2019 года». Однако, по его мнению, ни грядущий Петербургский международный экономический форум, ни Евро-2020 не смогут сильно увеличить турпоток в Петербург хотя бы потому, что запрет на въезд для иностранцев по-прежнему сохраняется.

/TOURBUS.RU