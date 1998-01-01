Новости Россия возобновляет регулярное авиасообщение еще с пятью странами Из вновь открытых направлений нашим туристам интересен прежде всего мексиканский Канкун, куда в ближайшее время планируют полеты сразу три туроператора

Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб. Там уточнили, что авиасообщение с Исландией по маршруту Москва — Рейкьявик будет осуществляться два раза в неделю. С Мальтой по маршруту Москва — Валлетта полеты будут осуществляться два раза в неделю. Три рейса в неделю будут летать в Мексику по направлению Москва — Канкун. Также по три рейса в неделю разрешено открыть в Португалию по маршруту Москва — Лиссабон. Авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться из Москвы (три раза в неделю в Джидду), из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю из этих городов в Джидду). Кроме того, оперштабом в пятницу принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей: Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю. Авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Также по семь рейсов в неделю будет с 25 мая осуществляться по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио, один рейс в Токио возобновляется из Южно-Сахалинска. Помимо этого, штаб принял решение возобновить с 25 мая перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Как отмечает при этом АТОР, из всех новых открывшихся направлений действительно открытым для туризма из России можно назвать только Мексику. Для въезда в эту страну россиянам нужно получить электронное разрешение на въезд, а ПЦР-тест для въезда в Мексику вообще не нужен. До вылета нужно заполнить электронную декларацию онлайн и предъявить по прибытии. Важно, что разрешены рейсы именно на пляжный курорт Канкун: это значит, что как минимум три российских туроператора (Coral Travel, ANEX Tour и PEGAS Touristik) в самое ближайшее время объявят о своих полетных программах в Канкун. В Португалии туристов принимает сейчас только остров Мадейра. По информации Института туризма Португалии в Москве, туристы из России могут въехать на Мадейру, но только с действующей ранее открытой шенгенской визой и отрицательным Rt-PCR тестом. При этом новых туристических виз в России Португалия не выдает с марта 2020 года. Отметим также, что, по информации СМИ, Португалия с будущей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран. Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек, смогут совершать все типы визитов в Португалию, включая туристические. Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия. Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Наконец, Мальта, как и Исландия, российских туристов пока что не принимают и виз не выдают. /TOURBUS.RU

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