Международная академия туризма открылась на берегах Невы

Новая профессиональная академия будет готовить топ-менеджеров для туристической, гостиничной и ресторанной индустрии

На днях в городе на Неве представили новый масштабный проект в сфере образования для системы гостеприимства. Им стала Международной профессиональной академии туризма (МПАТ). Ее принципиальным отличием от всех существующих учебных заведений стало то, что преподавать в ней станут исключительно практики, на собственном опыте изучившие все тонкости того или иного дела, - сообщает наш корреспондент.

По словам участвовавшего в открытии академии председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, «наш город, несомненно, является и столицей российского туризма».

«У нас отличная школа и большой опыт работы в индустрии гостеприимства, петербуржцы внесли немалый вклад в ее развитие в самых разных городах страны. – констатировал он. - Опыт и креатив Петербурга с удовольствием и успехом перенимают многие».

Что касается самой академии, ее основателями стали известные в Петербурге и стране профильные специалисты - предприниматель, отельер и эксперт гостиничной индустрии

Алена Енова и бывший председатель комитета по развитию туризму Петербурга Евгений Панкевич, также имеющий большой управленческий опыт в отрасли. Представляя свое совместное детище, они сразу же подчеркнули, что Международная профессиональная академия туризма (МПАТ) – это объединение экспертов-практиков сферы туризма и гостеприимства с суммарным опытом более 20 лет.

«Уверены, что только действуя сообща, передавая накопленный опыт от профессионалов к специалистам, можно выстроить качественную и эффективную работу индустрии туризма в России». – заявила Елена Енова.

Программы академии очень разноплановые и содержат самые разные варианты курсов. В т. ч. «живые» выступления действующих экспертов из разных сегментов системы гостеприимства, онлайн обучение, предоставление самых полных и свежих пакетов документов, а также выполнение консалтинговых и аналитических исследований.

Подбор экспертов, которые станут курировать отдельные учебные модули, соответствующий. В их числе, к примеру, директор филиала «Интуриста» в Петербурге Александр Мусихин, эксперт-практик с 20-летним стажем в ресторанной сфере Анна Сотникова, профи в области управления доходом и продажами независимых и сетевых отелей Ксения Безбородова, генеральный продюсер Big Business Fun Festival Наталья Таций и ряд других.

Что и позволяет ориентировать работы нового учебного заведения на подготовку управленцев для ресторанной, отельной, туристской и иных сфер деятельности в индустрии гостеприимства.

/TOURBUS.RU