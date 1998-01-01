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14 мая
«Аэрофлот» в июне впервые начнет рейсы на Варадеро
Российский национальный перевозчик планирует присоединиться к трем чартерным компаниям, которые уже летают на популярный кубинский курорт с конца апреля
"Аэрофлот" вскоре планирует начать выполнять рейсы на Кубу, сообщил гендиректор компании Михаил Полубояринов в программе "Вести" на канале "Россия 1".
"С июня месяца мы рассматриваем возможность полетов на Кубу. Это Варадеро, мы туда ранее никогда не летали", — сказал Полубояринов.
Он также отметил, что на фоне ограничения авиасообщения между РФ и Турцией (как ожидается, продлится до июня) вырос спрос пассажиров на рейсы на Сейшелы, Мальдивы, Египет и ОАЭ.
Напомним, что в конце прошлого месяца российские туроператоры начали программы чартерных рейсов на самый популярный кубинский курорт Варадеро.Так, ANEX Tour и «Интурист» на кр
21 апреля из Шереметьево стартовала также полетная программа туроператора Coral Travel на рейсах авиакомпании Royal Flight (по понедельникам и четвергам), а с 24 апреля на маршруте Москва - Варадеро по средам и субботам начал летать Nordwind Airlines, стратегический партнер туроператора Pegas Touristik.
Как заявил ранее в беседе с нашим порталом директор российского представительства Министерствa туризма Кубы г-н Хуан Карлос Эскалона Пельисер, «Я сейчас активно беседую с туроператорми, летающими на Варадеро.. Спрос на новые программы с самого начало был большим, а сейчас, на фоне временного запрета на полеты в Турцию, он стал просто огромным.
Пока что у нас в стране открыты для туристов лишь два курортных региона — Кайо-Коко и Варадеро, но мы ожидаем, что в ближайшее время иностранных гостей начнут принимать еще два наших популярных курорта — Санта-Люсия и Ольгин.
Также мы ожидаем, что после 1 июня к нам смогут прилетать канадские и британские туристы. Пока же российский туррынок — единственный для нас, и поэтому он особенно важен.
И на летний сезон, который традиционно был «низким», но в этом году неожиданно стал «высоким», у нас самые оптимистичные прогнозы».
Напомним, что процедура приема туристов на Варадеро, аналогично той, что в настоящее время утверждена на Кайо-Коко. Так, каждому туристу по прибытии в аэропорт Варадеро будет проведен ПЦР-тест , который будет отправлен в лабораторию молекулярной биологии провинции Матансас.
По прибытии в забронированный отель турист надевает браслет, который идентифицирует его до получения результатов проведенного теста. Турист получает результат в течение суток, в течение этого времени клиент должен соблюдать установленные меры - ношение масок и социальную дистанцию.
/TOURBUS.RU
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