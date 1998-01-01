«Русская Балтика» ожидает отличного сезона

Как заявил министр культуры и туризма самого западного региона России Андрей Ермак, Калининградская область в период с 1 по 10 мая перевыполнила план по приему гостей, так как в течение праздничных дней туда приехало свыше 63 тыс. туристов, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

По его словам, в течение длинных каникул в области намеревались обслужить примерно 55 тыс. человек, однако на деле в области побывало 63,5 тыс. туристов. «Загрузка отелей на побережье и в Калининграде доходила до 98-99%, и хотя на востоке области она была не такая впечатляющая, средний показатель почти в 91% - тоже очень неплохой для майских праздников», - подчеркнул Андрей Ермак.

И это касается только «официальных», прошедших классификацию средств коллективного размещения: сколько гостей Калининградской области размещались в частном секторе или снимало квартиры, точно неизвестно.

Как отметил министр, в настоящее время в регионе действует 296 коллективных средств размещения, из которых 192 классифицировано. При этом гостям в области сейчас могут предложить любой уровень комфорта, поскольку четырем отелям присвоена категория 5*, 19 имеют статус четырехзвездных, а еще 66 – гарантируют уровень комфорта в 3*. «Уже сейчас уровень бронирования гостиниц на весь летний сезон приблизился к 90%». – констатирует Андрей Ермак.

От высокого уровня турпотока в регион выиграли не только гостиницы и иные средства размещения. Так, большим спросом пользовались местные музеи. В частности, в Музее Мирового океана в Калининграде в дни майских выходных побывало более 60 тыс. посетителей. Профильный министр подчеркивает: в один из дней каникул в музее побывало более 10 тыс. человек – это абсолютный рекорд за все время существования учреждения.

Как считает г-н Ермак, не исключено, что и в целом по году турпоток в Калининградскую область окажется рекордным и превысит показатель 2019-го, когда в регионе побывало около 1,7 млн гостей. По его словам, достижение отметки даже в 2 млн туристов вполне вероятно.

Вместе с тем он отмечает, что большое число отдыхающих уже помогло выявить ряд недостатков. Прежде всего это касается Куршской косы, где туристы столкнулись с в общем-то типичной для многих российских регионов проблемой – недостатком туалетов. Однако в ближайшее время в этом регионе ее постараются решить.

«Действительно, в условиях закрытых для посещения стран Балтии и Скандинавии Калининградская область пользуется у туристов большим спросом: добраться туда довольно просто, а регион способен предложить самый разный отдых по доступным ценам, - комментирует менеджер петербургской компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой.

– Если погода будет соответствующей чаяниям отдыхающих, и летом желающих поехать туда будет много. Однако им надо поторопиться: спрос высокий и выбор доступных к бронированию объектов размещения, к примеру, постоянно сокращается».

/TOURBUS.RU