Испания надеется, что уже после 20 мая российские туристы смогут посещать страну

Министр туризма Испании г-жа Рейес Марото ожидает, что туристам из стран, не входящих в ЕС, будет облегчен въезд уже в этом месяце

Евросоюз пересматривает рекомендацию Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС Предполагается, что после 20 мая Испания станет доступна для иностранных туристов из третьих стран, включая Россию, сообщает газета Diario de Sevilla.

«Как ожидается, ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании «Вы заслуживаете Испанию», направленной на укрепление позиций страны как лидера среди направлений для отдыха», — пишет издание, на которое ссылается «Интерфакс».

Как отметила г-жа Марото, цель рекламной кампании – сломать психологический барьер и избавиться от страхов перед путешествиями, побудить туристов к поездкам за рубеж этим летом, прежде всего, в Испанию. Также она должна укрепить позиции страны как места отдыха для основных въездных рынков – Великобритании, Франции, Германии, стран Северной и Восточной Европы.

Кроме того, Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь в отделе туризма посольства Испании в РФ нам сообщили, что г-жа министр также выразила оптимистичную точку зрения на будущее сектора туризма и поездок и надежду на прогресс в области вакцинации во всём мире.

«Мы надеемся, что у нас будут инструменты для обеспечения безопасного международного передвижения, и мы будем принимать меры для преобразования туристического сектора, чтобы обеспечить его устойчивое и безопасное будущее, основанное на качестве и использовании цифровых технологий", - заявила министр.

Напомним, что с 12 мая Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов на оформление шенгенских виз, однако пока туристы по ним въехать не смогут. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Регулярные рейсы между РФ и Испанией не выполняются.

Отметим также, что еще в мартее представители турбизнеса Испании обратились к правительству страны с просьбой открыть границы для туристов из России на особых условиях. Как рассказал тогда ТАСС исполнительный вице-президент Испанской туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда, "российских туристов очень ждут" в королевстве. Он обратил внимание на важность того, чтобы среди иностранцев был создан образ безопасной Испании, которого можно добиться благодаря вакцинации населения и снижению уровня распространения нового коронавируса.

"Идея сертификатов вакцинации от COVID-19 нам кажется фундаментально важной, хотя бы изначально в странах Шенгенского соглашения, а также с важными рынками, среди которых я бы назвал российский рынок", - добавил г-н Сореда.

По его мнению, в случае, если не удастся достичь договоренности на европейском уровне, Испания могла бы "подписать двусторонние соглашения с Великобританией, Россией, США, с рядом стран вне Шенгенской зоны, чтобы можно было ускорить восстановление туристических передвижений".

/TOURBUS.RU