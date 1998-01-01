Михаил Мишустин сообщил о поддержке туроператоров и детского отдыха

Среди новых мер поддержки — выделение крупных средств операторам, вывозившим туристов из Турции и организующим чартеры по России, а также организация системы «детского кешбэка»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки правительством российских туроператоров, - cообщает «Интерфакс».

В ходе заседания кабинета министров в четверг он напомнил, что из-за вспышки коронавируса в Турции и Танзании авиасообщение с этими странами было приостановлено, и туроператорам пришлось самим вывозить оттуда россиян.

Также правительство поддержит тех туроператоров, которые организуют внутренние чартерные программы по России, добавил он. "Направим один миллиард 200 млн рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям. Перечень определит Ростуризм", — отметил премьер-министр..

"Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан. Это свыше 50 тысяч человек. Мы выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, один миллиард рублей для компенсации их затрат", — сказал г-н Мишустин.

Кроме того вчера премьер-министр попросил Ростуризм совместно с Минэкономразвития и Минпросвещения РФ подготовить проект постановления о правилах предоставления субсидий на детский отдых.

«В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в детских лагерях. И во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации детского отдыха. Речь идет о возврате 50% стоимости путевки в летний лагерь на карту платежной системы «Мир».

Прошу Ростуризм совместно с Минэкономразвития и Минпросвещения РФ оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели», — сказал он во время видеоконференции заседания правительства РФ.

По словам г-на Мишустина, воспользоваться этой программой до конца текущего года смогут более 370 тыс. детей. «Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма. И даст ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья», — добавил он.

В среду в Ростуризме сообщили, что программа детского отдыха на лето будет запущена до конца мая. Родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течении 5 дней получать автоматический возврат средств на карту "Мир". Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции.

Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента старта программы и с возможностью вернуться до 15 сентября.

/TOURBUS.RU