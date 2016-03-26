Великобритания возобновляет международное авиасообщение и меняет правила въезда

Как сообщили нам в компании BSI Group “17 мая, как и планировалось, Великобритания возобновляет международное авиасообщение и обновляет правила на въезд — вводится так называемый «принцип светофора».

Также с 17 мая открываются отели, музеи, театры и кинотеатры. Снова можно проводить крупномасштабные мероприятия с участием зрителей, включая футбольные матчи. Пабы и рестораны снова смогут принимать посетителей внутри. Обычная жизнь наконец возвращается!»

Как добавили в компании, новая система правил разделяет страны на зелёный, красный и жёлтый списки, в зависимости от уровня коронавирусной угрозы. При прибытии в Англию из стран зелёного списка 10-дневный карантин соблюдать не нужно, но требуется сделать тест на второй день пребывания.

Большинство стран мира, в том числе Россия, Украина и Казахстан, находятся сейчас в жёлтом списке — прибывающие из этих стран должны соблюсти правило 10-дневного карантина. Тесты на второй и восьмой день остаются обязательным требованием. Тест также необходимо сделать перед вылетом в Великобританию.

При этом в компании отметили, что прибывающие в Великобританию туристы из жёлтого списка стран могут сократить время на карантине до шести дней с помощью программы Test-to-Release. Забронировать тест можно по цене £109 с результатом на следующий день.

Как напоминает в свою очередь АТОР, Россия приостановила прямое авиасообщение между Россией и Великобританией до 1 июня. По этой причине россияне летят в Великобританию с пересадкой в третьих странах. Однако Великобритания по-прежнему выдает туристические визы.

Но теперь, особо подчеркивают в ассоциации, при планировании маршрута стоит учесть, что страна, которая используется для транзита, может оказаться в «красном» списке британского «светофора». Поэтому по прибытии из такой страны путешественнику откажут во въезде в Англию.

По состоянию на 12 мая в «красном» списке Англии оказались 43 страны, включая ОАЭ, Турцию, Катар, Индию, Мальдивы, Сейшелы, а также государства Африки и Южной Америки.

По данным билетных онлайн-агрегаторов, сегодня добраться из России до пунктов назначения в Англии можно с пересадкой в Риге или Варшаве. В столицы Латвии и Польши из Москвы выполняются грузопассажирские рейсы.

Кроме того, улететь из Москвы в Лондон при наличии британской визы можно и на грузопассажирском рейсе «Аэрофлота». Однако, как пояснили эксперты авиаотрасли, эти рейсы выполняются с односторонней загрузкой: на них можно улететь в Лондон, но вот вернуться тем же маршрутом уже нельзя.

/TOURBUS.RU