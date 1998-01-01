Прием в Петербурге: оптимизм есть, но острожный

Обсуждая итоги приема туристов во время минувших майских выходных, а также перспективы развития въездного туризма на весь сезон, петербургские эксперты выразили уверенность в том, что 5,5 млн гостей в 2021 году – очень оптимистичная цифра, дотянуться до которой будет непросто, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Да, майские выходные показали, что спрос на Петербург со стороны туристов есть. И они с удовольствием к нам едут, – констатировал глава ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов во время состоявшейся 12 мая пресс-конференции. – Объясняется это сразу несколькими факторами, включая и то, что цены на отдых у нас сейчас ниже, чем были в 2019-м: в настоящее время путешествие в Петербург недорого, как никогда».

Вместе с тем он подчеркнул, что очень сдержанно относится к показателю в 5,5 млн туристов, поскольку объективных данных, свидетельствующих о высокой вероятности достижения такого уровня турпотока, пока нет.

«Мы не видим, к примеру, перераспределения спроса между буднями и выходными днями, - сообщил он. – А только за счет каких-то длинных выходных достичь такого показателя крайне сложно».

Поддержал эту точку зрения и вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. По его оценке, в минувшие майские выходные уровень загрузки отелей города, в среднем, составил 65%. «Это ниже, чем в 2019-м, - считает он. – И у нас нет такого роста загрузки, как в Крыму или Краснодарском крае».

По его мнению, сейчас чрезвычайно сложно прогнозировать итоговые цифры сезона и года, поскольку глубина бронирования низкая (1,5-2 недели), а точно сказать, как будет развиваться ситуация (в т. ч. с точки зрения эпидемиологии), невозможно. «Очень хотелось бы достичь уровня в 5,5 млн туристов, но, скорее всего, турпоток в город в 2021-м будет меньше», - полагает Алексей Мусакин.

По оценкам экспертов, врядли помогут петербургскому туризму и системе гостеприимства в целом и такие крупные события, как грядущие Чемпионат Европы по футболу или Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «Говорить в этом году о том, что ПМЭФ как-то сильно поможет туризму, не приходится: людей на нем будет в разы меньше, а приедут они, в основном, из России, - замечает Мусакин. – Скорее всего, положительно скажется это только на ограниченном количестве отелей и других объектов туристкой инфраструктуры».

Вместе с тем он надеется, что как чемпионат, так и ПМЭФ будут способствовать продвижению Петербурга как безопасной для путешествий туристической дестинации как внутри страны, так и за ее пределами. «Сейчас нам очень важно заявить, что в городе безопасно и гостям рады», - говорит он.

По мнению директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерины Шадской, первый шаг в этом направлении уже сделан.

«В начале мая Петербург громко заявил о начале сезона – вся страна увидела, что город к приему туристов готов и ждет их. – сказала она. – Да, цифра в 5,5 млн гостей реалистична – в сложившейся ситуации хочется быть оптимистами».

При этом она поддержала мнение коллег и считает, что ПМЭФ – это «скорее имиджевая история, которая в этом году существенного влияния на общую ситуацию в туризме не окажет».

Стоит напомнить: ПМЭФ пройдет в этом году в период 2-5 июня, а Чемпионат Европы по футболу для Петербурга начнется 11 июня. Однако если по ПМЭФ картина уже ясна (все очные участники должны быть вакцинированы, например), то по чемпионату окончательное решение по поводу уровня заполняемости стадиона пока не принято.

И смогут ли приехать на матчи своих команд болельщики из-за рубежа – вопрос пока тоже открытый.

/TOURBUS.RU