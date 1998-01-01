Новости Шри-Ланка возвращает карантин для всех туристов и запрещает экскурсии по стране На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Шри-Ланки ужесточают правила отдыха на острове

Сегодня Минздрав Шри-Ланки выпустил новое руководство по въезду прибывающих из-за рубежа. Всех путешественников, вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет, ждет обязательный 14-дневный карантин в сертифицированных отелях уровня 1. Это требование будет действовать с 11 по 31 мая, - сообщает АТО., Ранее в марте от прохождения карантина были освобождены привитые от COVID-19 туристы. Согласно новому протоколу въезда, действующему до 31 мая, дети младше 2 лет освобождаются от ПЦР-тестирования на COVID-19. Все путешественники от 12 лет и старше должны пройти тестирование ПЦР в первый день (по прибытии), а все путешественники в возрасте от 2 лет и старше должны пройти ПЦР-тестирование на 11–14 день пребывания в стране. Покинуть сертифицированный отель туристы могут только по истечении 14 дней карантина при условии отрицательных результатов тестов на COVID-19, сделанных в первый день и с 11 по 14 день пребывания в карантине. Срок карантина для путешественников продлится, если они будут идентифицированы как близкие контакты человека, инфицированного COVID-19. Также власти Шри-Ланки на фоне быстрого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 на три дня вводят запрет на перемещения по стране — с ночи пятницы до утра понедельника, сообщает сегодня агентство Associated Press (AP). Однако при этом предусмотрен ряд исключений. Ограничения не касаются лиц, которые занятые оказанием медицинской помощи, доставкой продовольствия и снабжением электроэнергией; также перемещаться могут жители, которые нуждаются в медицинской помощи или едут в аэропорт для вылета из страны. Ранее правительство уже запретило общественные собрания и мероприятия, закрыло школы, ограничило движение общественного транспорта. Власти предупредили, что рост заболеваемости возможен еще в течение двух недель. Причиной усиленного распространения COVID-19 называют празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года месяц назад в середине апреля. Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 132,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 868 инфицированных скончались, свыше 107,6 тыс. вылечились. При этом, по информации АТОР, сгласно данным, опубликованным Управлением по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), за первые четыре месяца число прибытий упало на 97,3% (до 13 797 человек) по сравнению с годом ранее. Россия официально возобновила регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой в апреле, однако прямых перелетов с островным направлением до сих пор нет. Российские туристы путешествуют в Шри-Ланку с пересадкой в аэропортах Ближнего Востока. Как сообщили в туроператорской компании ПАКС, ОАЭ при этом закрыли въезд и транзит для вылетающих в Шри-Ланку и прибывающих из этой страны. Поэтому на текущем этапе добраться до Шри-Ланки из России с одной пересадкой можно только через Катар. /TOURBUS.RU

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