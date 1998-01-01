Новости Аэропорт Тель-Авива прекратил принимать прибывающие в Израиль самолеты Резкое обострение палестино-израильского конфликта вынуждает Израиль отложить планы по возвращению в страну уже в этом месяце иностранных туристов

Все прибывающие в Израиль пассажирские самолеты перенаправляются в аэропорт Рамон возле Эйлата. Посадки в Бен-Гурионе прекращены до особого распоряжения в связи с ситуацией в сфере безопасности. Об этом утром 13 мая официально уведомило Управление гражданской авиации, - сообщает израильский портал Vesti. В то же время подчеркивается, что вылеты из Аэропорта им. Бен-Гуриона проводятся в обычном режиме. Пешение распространяется как на внутренние, так и на международные рейсы. Грузовые самолеты продолжают садиться в Бен-Гурионе. Как напоминает портал, Бен-Гурион уже прерывал работу 10 мая - в начале нынешней эскалации. Днем позже после массированного ракетного залпа, направленного в центральную часть Израиля, было заявлено, что одной из целей обстрела был международный аэропорт Бен-Гурион. Батареи "Железного купола" перехватили в небе над аэропортом несколько ракет. Авиалайнерам, заходившим на посадку, диспетчеры дали указание не приближаться к опасному району и уходить в направлении Кипра. Один из самолетов, находившихся в момент обстрела вблизи средиземноморского побережья Израиля, выполнял рейс из Киева. Пилоты получили команду диспетчерской службы развернуть лайнер и сделали несколько кругов над морем. Затем они взяли курс на Кипр. Позже чрезвычайная ситуация была отменена. Однако Бен-Гурион продолжает вносить коррективы в свою работу с поправкой на обстановку в сфере безопасности. Кроме того, сегодня стало известно, что мировые авиакомпании массово отменяют авиарейсы в аэропорт Бен-Гурион. Также израильские СМИ сегодня сообщают, что глава отдела международных СМИ пресс-службы Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Конрикус заявил, что с начала эскалации 10 мая террористами из Газы были выпущены в сторону израильской территории не менее 1600 ракет. При этом представитель израильской армии отметил, что около 400 ракет, выпущенных террористами, упали на самой же территории сектора Газы. По оценке г-на Конрикуса, система ПРО "Железный купол" перехватила около 90% ракет, летевших на жилые кварталы в Израиле. Отметим, что в то же время минувшей ночью продолжались многочисленные столкновения арабской и еврейской молодежи, поджоги машин и погромы кафе и магазинов в ряде городов страны со смешанным еврейско-арабским населением. Среди них — популярные у туристов Акко и Хайфа на Севере страны, Лод, расположенный рядом с аэропортом Бен-Гуриона и Бат-Ям, находящийся рядом с Тель-Авивом. К утру было арестовано около 400 участников столкновений. Напомним, что ранее сообщалось, что 23 мая Израиль откроет границы для привитых туристов.Как пояснял нам глава изральского турофиса в Москве Владимир Шкляр, на сегодняшний день принято решение, что будет разрешен въезд для групп туристов из четырех стран, в число которых Россия пока не входит. Это Италия, Испания, Австрия и Великобритания. В Минтуризма Израиля не исключали, что уже в мае этот перечень будет расширен. В свою очередь министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн заявила, что, начиная с 1 июня, в Израиль будет разрешен въезд неограниченного количества туристических групп — и, если все пойдет хорошо, то индивидуальным путешественникам также будет разрешено посещать страну с 1 июля. Понятно, что в нынешней обстановке, увы, все эти планы придется отложить. /TOURBUS.RU

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