Новости На курорте Красная Поляна завершился рекордный горнолыжный сезон За полгода олимпийский курорт принял около 720 тысяч туристов

Курорт Красная Поляна в Сочи вчера завершил горнолыжный сезон, - сообщили нам в пресс-службе горного курорта. "В зимнем сезоне 2020/2021 курорт Красная Поляна посетило рекордное число гостей — 720 тыс. Горнолыжный сезон в этом году длился более пять месяцев и завершился 11 мая. Впервые благодаря весенним снегопадам гости катались на восточных склонах курорта и на освещенных трассах вечернего катания рекордно долго – до середины апреля", —заявили в пресс-службе курорта. Как отметили в компании, объемы онлайн-продаж курорта этой зимой выросли втрое. Большой популярностью пользовались многодневные тарифы на ски-пассы: "Катай 3 дня по цене 2" и "5 дней по цене 3". Единый ски-пасс приобрели более 20 тыс. туристов, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. "Загрузка отелей курорта в зимнем сезоне превысила 77%, достигая 100% в праздничные дни. Среди любителей динамичного отдыха популярностью пользовались отели курорта на Поляне 540. Гости, предпочитающие уединенный премиум-отдых в горах, чаще останавливались в отелях 4-5* на Поляне 960", — рассказали в пресс-службе. Курорт Красная Поляна сообщил, что большой популярностью этой зимой пользовались программы оздоровления и реабилитации, а также горные бани – их посетили более 10 тыс. гостей. Среди активных развлечений спросом пользовались высокогорный парк развлечений на Поляне 2200 с зиплайном и мегакачелями, воздушный шар, тюбинг, парк развлечений Wonder Land, хаски-центр и Ферма северных оленей. Главной новинкой сезона стало открытие подъемника "Первый снег" на Поляне-2200. В этом сезоне курорт получил премию The Best Luxury Ski Resort in Russia по версии Luxury Lifestyle Awards 2021, а также вошел в Книгу рекордов России за первый в истории турнир по гольфу на высоте более 2000 метров. "Всего в этом сезоне были открыты 30 км трасс, в том числе вечернее катание, два сноупарка, 9 фрирайд-зон. Впервые зимой Курорт Красная Поляна ввел специальный ски-пасс «Фаст-трек» для прохода на канатную дорогу вне очереди", — подчеркнули в компании. Кроме того, курорт готовит для любителей фристайла спортивный лагерь Bonus Summer Camp, который пройдет с 14 июня по 11 июля в летнем сноупарке курорта в долине Цирк-2. В пресс-службе напомнили, что летний сезон на курорте традиционно начнется 1 июня. Для гостей курорта будет доступно более 40 км экотроп, веревочный парк, самый длинный в России зиплайн, панорамные площадки, байк-парк, скейт-парк и другие развлечения. /TOURBUS.RU

