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12 мая
C сегодняшнего дня посольство США прекратило выдачу виз

Решение американского диппредставительства связано с запретом нанимать на работу иностранных граждан


 

Посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев, заявили ранее в американском посольстве .

"С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", — говорится в сообщении посольства США.

 

Там подчеркнули, что такие "сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве". Таким образом, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в американской дипмиссии.

"Оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается", — заявили в посольстве.

 

В сообщении также отмечалось, что посольство в обозримом будущем не будет оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов. Обращения американских граждан о выдаче нового паспорта в случае подтверждения экстренности ситуации будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

"Оказание экстренных услуг американским гражданам также может быть отложено или сокращено из-за ограниченности возможностей нашего персонала по передвижению за пределами Москвы", — сообщили в дипмиссии.

 

Гражданам США с истекшей российской визой посольство рекомендует покинуть страну до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством" — или обратиться в МВД для ее продления.

/TOURBUS.RU

 


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