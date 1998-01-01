Михаил Мишустин: «Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался против закрытия выезда россиян из страны в связи с коронавирусом, поскольку это будет ограничением свободы передвижения, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то", — сказал г-н Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме РФ, отвечая на вопросы депутатов.

Так премьер отреагировал на предложение парламентария закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса, и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны.

По словам г-на Мишустина, такая мера может снизить конкуренцию. "Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать", — сказал он.

В России много замечательных мест, отметил премьер, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому, что там хорошо.

"Мы конечно же стремимся, чтобы у нас были лучшие условия, предстоит огромная работа", — сказал г-н Мишустин, выразив надежду на то, что национальный проект в сфере туризма позволит все это реализовать.

"Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством", — отметил г-н Мишустин.

Напомним, что 6 мая президент Путин заявил, что решение о снятии ограничений на поездки россиян в другие страны — это не политический вопрос, а вопрос, связанный с медицинской сферой.

"Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом, вопрос, конечно, не лежит в плоскости политической, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями. Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно, когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов", — сказал г-н Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Он также отметил, что Россия "заинтересована в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли полноценно отдыхать".

/TOURBUS.RU