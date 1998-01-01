Отечественные курорты и туроператоры подвели первомайские итоги

Представители властей курортных регионов и туркомпании комментируют рекордный спрос на отдых на Черном море в первой декаде мая

Как заявил глава республики Крым Сергей Аксенов, которого цитирует «Интерфакс», "Турпоток в Крым за прошедшие майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период. По данным министерства курортов и туризма республики, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 года", — написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте" во вторник.

Значительно вырос поток автотуристов: через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% — ж/д транспортом, менее 1% — через границу с Украиной.

В период майских праздников туристов принимали 700 официально зарегистрированных средств размещения Крыма. Их средняя загрузка превысила 70%, в отдельных регионах — 85%.

"При этом пятизвездочные отели в среднем были заняты на 95%, отели 4* — на 90%, 3* — на более чем 75%", — уточнил г-н Аксенов.

Как сообщает в свою очередь АТОР, в Краснодарском крае объекты размещения на майские праздники также работали почти при полной загрузке. В Сочи в период майских праздников отдохнули порядка 232 тыс. человек. Пик турпотока пришелся на 6 мая, в этот день в городе единовременно находились 122 тыс. гостей. Объем загрузки средств размещения в праздники превысил 82%. Для сравнения, в период майских праздников 2019 года в Сочи отдохнуло 150 тыс. туристов.

В Анапе с 1 по 10 мая побывали почти 90 тыс. туристов. В городе функционировало 245 объектов размещения со средней загрузкой 76%.

В Геленджике отдохнули 73 тыс. человек. Места в отелях на первой линии здесь были раскуплены еще в начале апреля.

"Доля бронирований России в общем объеме составляет 41%, зарубежных направлений – 59%. Самыми востребованными курортами внутри страны на майские праздники стали Сочи, Анапа, Геленджик, а также курорты Кавминвод", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что наибольшим спросом у туристов пользовались гостиницы категории 3-4*.

В пресс-службе "Интуриста" сообщили, что 89% всех туристов на майские праздники отправились в путешествие по России и в республику Абхазия, которую можно посетить по российскому паспорту.

"Майские праздники сюрпризов не принесли, большинство туристов предпочли отдохнуть в Сочи, Крыму, Санкт-Петербурге, Анапе, Геленджике, Кавминводах, в республиках Карелия и Татарстан, часть туристов отправилась на Алтай и в Тюменскую область", — рассказали в компании.

В компании «TUI Россия» чуть больше трети бронирований туров (35%) пришлись на внутрироссийские направления, преимущественно на курорты Краснодарского края. Еще 15% туристов выбрали соседнюю Абхазию. Средняя стоимость тура в Сочи составила 30 тыс. рублей с перелетом на чартерных рейсах.

/TOURBUS.RU