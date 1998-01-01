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Холдинг «Випсервис» проводит масштабную трансформацию платформы «ХотелСтар»

«ХотелСтар» выходит на B2B-рынок в качестве самостоятельного IT-решения для бронирования наземных услуг

Разработка, коммерческий и операционный блоки платформы наземных услуг, еще одного IT-решения холдинга «Випсервис», объединятся под единым руководством для пользы клиента. Структуру возглавит Сергей Стрельников, новый управляющий директор компании, - cообщает пресс-служба холдинга делового туризма.

Ранее Сергей занимал должность технического директора группы разработки. За его плечами – более 10 лет опыта в области управления проектами, бизнес-анализа, разработки IT-продуктов, а также владение agile project management, маркетинговый анализ, разработка стратегии продвижения продуктов.

«Пандемия заставляет наших клиентов пересматривать отношения с поставщиками и аггрегаторами гостиничного контента. Технологии, снижающие стоимость получения контента, и прозрачность коммерческих условий закупки мест размещения, повышающие эффективность и контроль над бюджетом – два самых важных вопроса в повестке дня тревел менеджеров большинства крупных компаний.

Назначение Сергея – логичный завершающий шаг перехода решения «ХотелСтар» от аггрегатора чужого контента к высокотехнологичной платформе продажи собственного», - считает генеральный директор холдинг Ирина Соловьева.

«Мой опыт интеграции IT-решений вкупе со знанием полного жизненного цикла разработки интернет проектов принесет интересные прорывные решения для дальнейшего совершенствования платформы "ХотелСтар", мы будем предлагать нашим пользователям самые инновационные сервисы, предвидя их потребности.

В этом году «ХотелСтар» выходит на рынок B2B в качестве самостоятельного платформенного решения для бронирования наземных услуг, и я приложу все усилия, чтобы проект стал успешным», – отмечает в свою очередь Сергей Стрельников.

Напомним, что ранее корпоративный блок компании «Випсервис», ведущего игрока рынка деловых поездок, объединил цифровой департамент по работе с данными и подразделение корпоративных продаж. Структуру возглавила Галина Полищук, новый коммерческий директор корпоративного бизнеса.

/TOURBUS.RU

