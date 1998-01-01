Краткосрочная аренда: цены растут, сервис - нет

Анализируя динамику спроса на краткосрочную аренду жилья в России в период минувших майских праздников, эксперты «Авито Недвижимость» зафиксировали значительное превышение уровня спроса над предложением: по их данным, в целом по стране спрос на посуточную аренду вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2,5 раза. И превысил нынешний уровень предложения в 3,3 раза, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

При этом особенно впечатляющими оказались цифры в Петербурге и соседней с ним Ленинградской области. Так, в Северной столице потребность в посуточной аренде жилья оказалась в 9,8 раз выше объемов предложения, а Ленобласть вообще установила общероссийский рекорд, поскольку там превышение спроса над предложением составило …12 раз.

Однако и в других регионах РФ величина потребности оказалась значительно выше возможностей предложения. В частности, на Алтае она была в 9,7 больше, в Москве - в 3,8 раза, в Московской области - в 4 раза, во Владимирской области – в 7,3 раза, в Новгородской – в 6,7 раза, в Тверской – в 5,6 и т. д.

По оценке аналитиков, в России вовсе не оказалось регионов, в которых потребность в краткосрочной аренде жилья в майские выходные 2021 года оказалась бы ниже, чем годом ранее: даже в северных регионах (Чукотка, Республика Коми и т. д.) спрос оказался, как минимум, на 35% выше, чем в 2020-м.

Что касается предпочтений, здесь чаще всего рассматривались два варианта. Это были либо «ближние» к месту проживания регионы, либо Юг России.

Так, жители Москвы, к примеру, чаще всего интересовались жильем в своем городе, в Московской области, Крыму, Краснодарском крае и Петербурге. А те, кто постоянно живет на берегах Невы, хотели провести выходные в Москве и Московской области, в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

«Майские праздники - любимый россиянами период, когда все отправляются на дачи или в короткие поездки по стране, – констатирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость». – Поскольку в этом году они внезапно «удлинились», а ограничения на перемещения внутри страны, действовавшие в мае 2020 года, почти полностью сняты, для многих это стало поводом устроить себе отпуск и отправиться в небольшое путешествие».

Вместе с тем специалисты отмечают: высокий спрос на отдых внутри России уже породил завышенные цены как в отельном секторе, так и в сегменте краткосрочной сдачи жилья внаем, которой активно пользуются самостоятельные туристы. Но увы, это не привело к улучшению сервиса…

Так, управляющий партнер Hotelite Group Алексей Волов в одной из социальных сетей опубликовал 8 мая длинный отзыв о впечатлениях с отдыха. «Мне очень жаль, что нынешняя ситуация отбросит развитие сервиса в Крыму еще лет на пять. – пишет он. - Когда можно косить лаве без усилий, так и происходит - сервис никому не нужен. Курорту придётся завоевывать туриста снова - это неизбежно. И правды ради надо признать, что это не только проблема Крыма. Добавьте сюда Сочи, Балтийский берег, Камчатку, Подмосковье, Алтай - все, что будет забито этим летом».

Он отмечает, что «в Алуште был последний раз 5 лет назад, а вот в Коктебеле - 25 лет назад! Ни там, ни там, ни за 5, ни за 25 лет ничего не изменилось! Все те же убогие палаточки на набережных, неконтролируемая торговля, торчащие из моря ржавые прутья, грязь и местный колоритный люд».

/TOURBUS.RU