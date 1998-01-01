Визовые центры Болгарии снова заработали в 22 городах России

Визовые центры Болгарии в 22 городах России начали прием документов на краткосрочную визу, остальные офисы будут открываться поэтапно в ближайшее время, сообщает визовый оператор VFS Global.

"Клиенты могут подать документы на получение краткосрочной визы категории "С" в визовых центрах Болгарии в 22 городах России. Правила подачи и требования к документам остаются прежними. Для посещения клиентам необходима предварительная запись", — говорится в сообщении.

Как отметили в VFS Global, документы на краткосрочные визы уже принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке, Калининграде и Екатеринбурге. Визовые центры Болгарии в других 37 городах будут возобновлять работу поэтапно.

Как сообщает в свою очередь АТОР, правила подачи и требования к документам остаются прежними. Для посещения клиентам необходима предварительная запись.

Как уточнили в Консульском отделе посольства Республики Болгария в Москве, оформление визы обойдется почти в 52 евро (консульский сбор 35 евро+ сервисный сбор 16,8 евро).

«Пакет документов для оформления болгарской визы для индивидуальных заявителей и клиентов туристических компаний остался без изменений. Сроки оформления виз – согласно стандартной процедуре», – подчеркнули в Консульском отделе, добавив, что заявления на визы по-прежнему принимаются без предъявления забронированных авиабилетов в Болгарию.

В болгарской дипмиссии также напомнили, что Болгария предоставляет бесплатные визы широкому кругу лиц: это дети до 6 лет; инвалиды и сопровождающие их лица; участники научных, культурных мероприятий и мероприятий, связанных с искусством; школьники, путешествующие в составе организованных групп отдыха в детские лагеря; участники международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица в своем профессиональном качестве; участники делегаций городов-побратимов России и Болгарии.

Кроме того, смягчены требования по предоставлению документов для владельцев недвижимости в Республике Болгария. «Из-за ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии COVID-19 и ограничений на передвижение, многие владельцы недвижимости не могли вовремя погасить свои долговые обязательства по налогам за 2020 год. Но это не станет препятствием для подачи заявления на оформление трехлетних виз», – сообщили в Консульском отделе.

Что касается туристических компаний, то турфирмы, которые были аккредитованы в 2020 году, получат аккредитацию и в 2021 году при предоставлении актуального пакета документов (обновленные доверенности, заявления и банковские договоры). Подать документы на аккредитацию могут и другие туроператоры, работающие на болгарском направлении, - сообщает АТОР.

Болгария с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител. Между тем, полноценное авиасообщение с Болгарией пока не восстановлено.

/TOURBUS.RU