Costa возобновила круизы

Флагманский лайнер итальянской компании Costa Cruises отправился в первый после пандемии круиз из порта Савоны

Costa Smeralda, флагман Costa Cruises, отправился из порта Савоны в семидневный круиз по Италии. Это первый лайнер итальянской компании, который возобновил навигацию в 2021 году и официально открыл летний круизный сезон в Средиземном море, - сообщили нам в компании.

Церемония перезапуска круизного сообщения Costa Smeralda прошла в терминале Palacrociere в присутствии президента Costa Cruises Марио Дзанетти и представителей города – мэра Савоны Иларией Каприольо, руководителя администрации Западного Лигурийского морского порта Паоло Эмилио Синьорини и капитана береговой охраны Савоны Франческо Чиммино.

«В этом году 1 мая – особенный день для Costa Cruises, в день труда наша компания возобновила свою деятельность. Мы рады снова отправиться в путь из лигурийского порта, региона, который является нашим домом более 70 лет», – сказал Марио Дзанетти, президент Costa Cruises/ - Круизная отрасль и туризм крайне важны для восстановления итальянской экономики.

До пандемии вклад компании в экономику государства составлял 3.5 миллиарда евро, Costa предоставляла 17 000 рабочих мест и работала с 5000 партнерами. Мы надеемся, что сегодняшний перезапуск станет символом возвращения к нормальной жизни для нас, наших гостей, которых мы рады приветствовать на борту, и для всех, кто работает в туриндустрии».

Первый круиз Costa Smeralda пройдет по Италии с остановками в порту Савоны, а также Чивитавеккьи (Рима), Неаполя, Мессины, Кальяри и Специи. Гости могут забронировать недельный маршрут полностью или трех- и четырехдневные мини-круизы для короткого отпуска.

Для максимальной защиты пассажиров от рисков во время путешествия как на борту кораблей, так и на берегу будет действовать «Протокол безопасности Costa», обеспечивающий меры безопасности и защиты, разработанные компанией совместно с научными экспертами и итальянскими властями.

Для пассажиров лайнера компания обновила экскурсионную программу с посещением необычных мест Италии, а также меню, в котором нашли отражение кулинарные особенности тех мест, где проходят круизные маршруты.

Costa Smeralda – первое из четырех судов, которые возобновят навигацию в летнем сезоне 2021 года по Средиземному морю.

16 мая Costa Luminosa начнет круизные семидневные круизы в Грецию. 26 июня Costa Deliziosa отправится по этому же маршруту. 4 июля новое судно Costa Firenze начнет семидневный круиз по Италии. С 3 июля Costa Firenze и Costa Smeralda вернутся на международные маршруты с недельными круизами по Италии, Франции и Испании.

/TOURBUS.RU