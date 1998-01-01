Дата возобновления регулярного авиасообщения с Грецией станет известна на следующей неделе

Греция намерена открыть границы для туристов и отменить квоту для россиян с 14 мая

Точная дата возобновления авиасообщения между Россией и Грецией может стать известна на следующей неделе, сообщил первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис во время видеоконференции с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

"Основной темой видеоконференции стало возобновление авиасообщения между Россией и Грецией в преддверии запуска греческого туризма с 15 мая. По словам г-на Варвициотиса, спрос на рейсы в республику среди российских туристов летом очень высокий. Поэтому министры договорились согласовать окончательную дату возобновления полетов на следующей неделе, опираясь на последнюю информацию об эпидемиологической обстановке", — пишет газета Capital, которую цитирует «Интерфакс».

Также г-н Варвициотис отметил, что в настоящее время Греция входит в "зеленый список" стран Евросоюза: ежедневно в стране вакцинируется 1% населения. "Безусловно, эпидемиологическая картина в Греции улучшается день ото дня", — подчеркнул он.

По информации СМИ, Греция намерена открыть границы для иностранных туристов и отменить квоту в 4 тыс. для россиян с 14 мая. Кроме того, с 26 апреля власти страны отменили обязательный семидневный карантин для российских туристов со справкой о тестировании и разрешили туристам приезжать через 9 аэропортов страны – в Ханье (Крит), на острова Корфу, Родос, Кос, Миконос и Санторини, а также через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит).

При посадке в самолет туристам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе "Спутником V") или справку о наличии антител к COVID-19 на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Для посещения страны туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу, но пересекать границу Греции с другими шенгенскими странами по этой визе запрещено.

Также сообщается, что кампания по вакцинации населения на греческих островах будет ускорена, сообщило во вторник правительство страны в преддверии начала туристического сезона. "Инициатива направлена на поддержку местных жителей и экономики островов", — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, чьи слова приводит агентство Associated Press.

Он отметил, что кампания нацелена на вакцинацию всех жителей примерно 100 островов к концу июня.

В континентальной части страны приоритет при вакцинации отдается пожилым людям и сотрудникам медицинских учреждений.

За время пандемии в Греции выявили более 363 тыс. случаев COVID-19, около 11 тыс. из них имели летальный исход.

/TOURBUS.RU