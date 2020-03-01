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Половина россиян поддерживает ограничение авиасообщения с Турцией

Турция отменяет требование о ПЦР-тестах на коронавирус для туристов из 16 стран, однако России среди них нет

Ограничение авиасообщения с Турцией коснулось 3% российских граждан, поддерживают его 49%, следует из опроса, проведенного "Левада-центром", на который ссылается сегодня «Интерфакс».

Как показало исследование, слышали об ограничении авиасообщения 77% россиян, в том числе непосредственно оно затронуло 3% граждан.

"Половина россиян (49%) поддерживает и "скорее поддерживает" ограничение авиасообщения с Турцией, треть (34%) не поддерживают, еще 17% затруднились ответить. В большей степени решение поддерживают участники опроса старшего возраста – среди респондентов 55 лет и старше его одобрили 64%, не одобрили 22%", — сообщает социологическая служба.

При этом среди опрошенных в возрасте 18-24 лет поддерживают и скорее поддерживают решение лишь 30% опрошенных, не поддерживают 54%.

Поддержка ограничения авиасообщения также значительно выше среди тех, кто смотрит телевизор и слушает радио – 60 и 63% соответственно. Среди пользователей социальных сетей она не превысила 37%, против выступил 51%.

Почти поровну разделились мнения опрошенных о причинах отмены рейсов в Турцию: 44% респондентов считают, что целью этого решения было защитить граждан от коронавирусной инфекции, 41% — что российские власти хотели наказать Турцию за поддержку Украины. Затруднились ответить 13%, еще 3% выбрали ответ "Другие причины".

Как уточняют социологи, об эпидемиологической причине решения чаще говорят граждане в возрасте 55 лет и старше, о политической – более молодые респонденты.

Опрос проводился "Левада-центром" с 22 по 28 апреля. В нем приняли участие более 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающих в 137 населенных пунктах РФ.

Между тем Турция с 15 мая отменяет требование о ПЦР-тестах на коронавирус для туристов из 16 стран, России среди них нет, сообщает сегодня агентство Anadolou со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения направило в министерство внутренних дел письмо, из которого следует, что граждане 16 стран с 15 мая не обязаны будут предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте для поездки в Турцию. В число этих стран вошли Китай, в том числе Гонконг и Тайвань, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Израиль, Япония, Великобритания, Латвия, Люксембург, Украина и Эстония", — пишет агентство.

Турция ввела требование об отрицательных тестах на коронавирус в начале года. Сначала предполагалось, что это требование будет действовать до конца марта, затем оно было продлено до 26 мая.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. До 17 мая в стране действует жесткий локдаун, благодаря которому эпидемиологическая ситуация начала улучшаться.

На минувшей неделе информированные осточники сообщали, что авиасообщение с курортами Турции может возобновиться этим летом.

/TOURBUS.RU

