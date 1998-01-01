Рынку нужен персонал отелей, и не нужны гиды-переводчики

По данным компании HeadHunter Северо-Запад, работодатели из сферы гостинично-ресторанного сервиса оказались в городе на Неве самыми активными: в течение апреля 2021 года они опубликовали вакансий на 19% больше, чем месяцем ранее, - сообщает наш специальный корреспондент.

По сведениям экспертов hh.ru, это почти вдвое выше среднерыночного показателя, который в целом по рынку труда Северной столицы составил +10%. При этом активнее всего петербургские компании ищут работников низового звена (официантов, хостес, поваров, работников кухни и пр.) именно в гостиницы и заведения общественного питания, а вот спрос на квалифицированный персонал в сфере туризма (менеджеров по продажам и т. д.) по-прежнему практически не растет.

Во всяком случае, динамика роста в этом узком сегменте намного отстает от увеличения спроса на персонал не только в гостинично-ресторанной области, но и в сфере домашнего персонала, а также среди рабочих (+16 и +15% прироста числа вакансий за последний месяц соответственно).

Предлагаемая петербургскими работодателями средняя зарплата для специалистов за апрель немного снизилась (55,5 тыс. рублей), но все равно осталась выше среднероссийской на 15%. К сожалению, несмотря на значительный рост потребности в рабочих руках, уровень заработной платы в сфере гостеприимства остается одним из слабых мест отрасли и наиболее низких: он в 1,5-2 раза уступает доходам «средних» специалистов из IT, телекома, сферы добычи сырья, а также автобизнеса, производства или строительства.

Впрочем, есть и исключения: по данным hh.ru, в настоящее время в Петербурге имеется вакансия для шеф-повара частного пансионата с заработной платной от 250 тыс. рублей на руки.

Что касается кадров в сфере туризма, то Александр Мусихин, директор петербургского филиала «Интуриста», на одной из недавних конференций констатировал, что из-за проблем на рынке значительная часть персонала ушла из отрасли в иные сферы деятельности. И пока вернуться в нее не может, т. к. спрос на услуги остается низким.

По его оценке, особенно пострадали от провала турпотока гиды-переводчики – до 90% из них вынуждены либо до сих пор сидеть без работы, либо менять сферу деятельности. «К сожалению, это может привести к тому, что, когда туристы все-таки вернутся, пострадает качество экскурсий», - считает он. Однако ждать в каких-то значимых количествах иностранцев, к примеру, в этом сезоне смысла уже нет: с высокой долей вероятности он пройдет без них…

Солидарна с его позицией и Виктория Шамликашвили, генеральный директор компании «Индивидуальный туристический сервис». «Если гиды с большим опытом работы и их огромной базой знаний уйдут с рынка, заместить их будет крайне тяжело. – отмечает она. – Как и прошлый, этот год для гидов, работающих на иностранных языках, будет практически нулевым – именно им и нужно оказать хоть какую-то поддержку».

Однако если работы для гидов-переводчиков в сфере туризма сейчас практически нет, для иных специалистов отрасли она все же имеется. По статистике HeadHunter Северо-Запад, в течение последнего месяца в городе на Неве опубликовано около 200 профильных вакансий (менеджеры, администраторы, кассиры и пр.), однако уровень оплаты труда в 80% случаев начинается от 45 тыс. рублей.

Вместе с тем сравнивать эти цифры с показателями лидеров рынка можно с трудом: одних только поваров, к примеру, сейчас в Петербурге требуется примерно в 10 раз больше.

/TOURBUS.RU