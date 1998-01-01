Новости Петербург официально открыл туристический сезон В то время, как власти Северной столицы ожидают в этом году 5,5 млн отечественных туристов, эксперты делают более осторожные прогнозы

Как заявил во время церемонии официального открытия летнего туристического сезона в Северной столице, состоявшегося в начале мая, вице-губернатор города на Неве Максим Соколов,власти Петербурга ожидают, что в 2021-м только численность туристов из России, которые посетят город, составит около 5,5 млн человек, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. «Рассчитываем, что туристический поток, в основном, будет состоять из граждан Российской Федерации: по этой категории гостей, скорее всего, будут достигнуты показатели прошлых лет. – сказал он. - А сколько приедет гостей из-за рубежа, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире». При этом цель довольно амбициозная, поскольку в допандемийном 2019-м из 10,5 млн туристов город принял 5,5 млн российских путешественников. А вот по итогам 2020-го общий объем турпотока в Петербург составил только 2,9 млн человек, из которых на россиян пришлось 2,4 млн - иностранные туристы смогли побывать в Северной столице только в первом квартале. С учетом желания привлечь как можно большее количество внутренних туристов, в этом году город начал сезон уже в начале мая, организовав не только акцию «Гостеприимный Петербург», но и масштабный праздник по поводу старта сезона. Как сообщил Максим Соколов, «наш туристический бизнес подготовил для петербуржцев и для гостей города более 11 тыс. различных бесплатных экскурсий и мероприятий», воспользоваться которыми можно вплоть до конца длинных выходных. Что касается открытия сезона, председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев подчеркнул, что «инициатива проведения праздника и акции исходила от туристского бизнес-сообщества города». «В общей сложности бесплатные билеты для акции «Гостеприимный Петербург» предоставили около ста организаций», - сообщил он. Ожидания по сезону при этом осторожно оптимистичные. Так, Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу, говорит о том, что «вряд ли внутрироссийские туристы смогут перекрыть по платежеспособности и количеству поток гостей 2019 года». «Да, надежда на его восстановление есть, - констатирует он. – Слава богу, в Петербург перенесли еще несколько матчей Чемпионата Европы по футболу, будет проведен и Петербургский Международный экономический форум, что, несомненно, пойдет отрасли во благо. Однако, общая мировая эпидемиологическая обстановка сложная и надеяться на приезд в Петербург иностранцев, к примеру, приходится вряд ли». В этой связи пока прогнозы на год представители бизнеса делают осторожные: по общей оценке, турпоток в Петербург в целом по году явно увеличится, однако конкретных цифр эксперты стараются избегать. Вместе с тем, по данным «Wildberries Авиабилеты», на прошедшие майские праздники самыми популярными направлениями для полетов по РФ стали Москва (16%) и Петербург (14%), а также Сочи (8%), Калининград (6%) и Симферополь (4%). /TOURBUS.RU

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