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Кипр заметно смягчил карантинные ограничения

С понедельника на острове отменены СМС-разрешения для прогулок, вновь открыты рестораны, а вакцинированных «Спутником» россиян теперь впускают в страну без ПЦР-тестов

На Кипре с 10 мая поэтапно отменяются карантинные ограничения, действующие с 26 апреля. Так, уходит в прошлое система получения СМС-разрешений для выхода из дома, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации СМИ, с 10 мая на Кипре открыты непродуктовые магазины, театры и кинотеатры, разрешаются церемонии в церкви, возобновляется очное школьное обучение. Разрешена работа ресторанов на открытом воздухе; с 1 июня возобновляется эксплуатация закрытых помещений в ресторанах.

Вместе с тем на острове продолжит действовать запрет на концерты, ярмарки и фестивали в общественных и частных местах. Работа ночных клубов, дискотек, ночных клубов, музыкальных и танцевальных залов остается приостановленной.

С 10 мая действие комендантского часа сократилось на два часа: он будет начинаться в 23:00 и завершаться в 05:00.

Согласно обновленным протоколам, документом, дающим туристам право перемещения по территории Кипра и посещения общественных мест, станет CyprusFlightPass - форма, которую иностранные путешественники заполняют в обязательном порядке перед вылетом на Кипр.

«Чтобы воспользоваться определенными услугами в пункте назначения, где собирается большое количество людей, CyprusFlightPass должен быть предъявлен на месте (рестораны, церкви, конференц-залы, места проведения свадеб, места проведения мероприятий, театры, кинотеатры, торговые центры, супермаркеты, музеи, казино и т.д.). Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы заполненная анкета CyprusFlightPass (в цифровом или бумажном виде) была у путешественников в любое время», – подчеркивается в обновленных протоколах.

Представление доказательств своей «незаразности» туристам не потребуется для следующих объектов: парикмахерские, салоны красоты, игровые и букмекерские конторы, булочные, мясные, рыбные, супермаркеты, овощные и фруктовые рынки, мини-маркеты, киоски, аптеки, пляжи, открытые зоны отдыха, плотины и зоопарки.

Российских туристов с 10 мая ждет еще одно новшество: начиная с этой даты Кипр принимает без ПЦР-тестов вакцинированных посетителей, в том числе и тех, кто привит «Спутником V».

Вакцинированным от COVID-19 россиянам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу CyprusFlightPass копию сертификата о вакцинации и сообщить необходимые сведения об иммунизации (тип препарата, сроки введения доз и пр.).

Кипрские власти оставляют за собой право выборочных проверок на коронавирус прибывающих из-за рубежа, в том числе, и привитых от ковида путешественников.

Как напоминает АТОР, россияне могут въезжать на Кипр с 1 апреля, в том числе и с туристическими целями. По состоянию на сегодня Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Кипром — на остров выполняются лишь грузопассажирские рейсы, также до Кипра можно добраться со стыковками.

/TOURBUS.RU