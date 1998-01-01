На базе авиакомпании S7 может появиться новый российский лоукостер

Стало известно о планах создания в России еще одной бюджетной авиакомпании

Группа S7, принадлежащая бизнесмену Владиславу Филеву и его семье, может создать новую лоукост-авиакомпанию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в авиаотрасли.

В Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7, "вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин", сказал один из собеседников издания.

«В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов»,— приводит издание слова представителя S7. Собеседник газеты подчеркнул, что речь не идет о переходе в лоукост-сегмент авиакомпании S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»).

По данным источников газеты, S7 может запустить нового лоукостера на базе бывшей авиакомпании «Глобус».

"Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с зарубежными производителями воздушных судов — Airbus и Boeing", — подтвердила "Интерфаксу" представитель S7. Проект может быть реализован "только в случае высокой бизнес-эффективности", подчеркнула она.

Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент, добавили в компании.

Как напоминает «Интерфакс», восстановление авиаотрасли после локдауна на фоне пандемии коронавируса в России в основном происходит за счет бюджетных путешествий. В частности, в командировки россияне стали чаще летать лоукостерами. Однако рынку делового туризма пока не удается выйти на докризисный уровень. Активность на немсчейчас - более чем на 40% ниже показателей двухлетней давности.

О планах создать до 2022 г. новый лоукостер в средней полосе России ранее говорил министр транспорта Виталий Савельев. Такой перевозчик должен разгрузить Московский авиаузел, объяснял он. В проекте может поучаствовать Сбербанк, заявлял министр.

При этом зампредседателя правления банка Анатолий Попов позднее заявил, что у проекта нет больших коммерческих перспектив.

/TOURBUS.RU