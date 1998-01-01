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Россия может восстановить авиасообщение с Турцией этим летом

Президенты России и Турции готовы "возобновить двусторонние связи в туристической сфере "

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил информированный источник агентства «Интерфакс».

"Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад", — сказал источник.

Предполагается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, которые будет введены в Турции с 7 мая.

"Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры", —заявил источник.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Турции подробно обсудили в телефонном разговоре тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации.

"Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях", — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что г-н Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", — отмечается в сообщении.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки, туроператорам при этом рекрмендовано не продавать путевки в страну и после 1 июня.

Напомним также, что на прошлой неделе президент Эрдоган, что в стране вводятся новые жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19. "С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун", — заявил Эрдоган.

В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение. Также закрываются многие офисы и предприятия. По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений — снизить суточный прирост до 5 тыс. заболевших в день с нынешних 30 тыс. Всего Турции за время пандемии выявили более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 40 тыс. человек скончались. /TOURBUS.RU