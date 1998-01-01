Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
07 мая
Россия может восстановить авиасообщение с Турцией этим летом
Президенты России и Турции  готовы "возобновить двусторонние связи в туристической сфере"

 

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил информированный источник агентства «Интерфакс».

"Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад", — сказал источник.

 

Предполагается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, которые будет введены в Турции с 7 мая.

"Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры", —заявил источник.

 

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Турции подробно обсудили в телефонном разговоре тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации.

"Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях", — говорится в сообщении.

 

В Кремле отметили, что г-н Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", — отмечается в сообщении.

 

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки, туроператорам при этом рекрмендовано не продавать путевки в страну и после 1 июня.

  

Напомним также, что на прошлой неделе президент Эрдоган, что в стране вводятся новые жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19. "С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун", — заявил Эрдоган.

В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение. Также закрываются многие офисы и предприятия. По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений — снизить суточный прирост до 5 тыс. заболевших в день с нынешних 30 тыс.

Всего Турции за время пандемии выявили более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 40 тыс. человек скончались.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 