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06 мая
Визовые центры Болгарии и Испании возобновляют работу

Визовый центр Болгарии начал работу 6 мая, Испанский визовый центр приступит к  приему документов 12 мая


 

Визовые центры Болгарии в России возобновляют работу. Соответствующая информация о начале приема документов на краткосрочные визы опубликована на сайтах визовых центров VFS Global в Москве и Екатеринбурге, - сообщает АТОР.

По сообщению визового оператора, Визовый центр Болгарии в Москве принимает заявления с 6 мая, в Екатеринбурге этот процесс стартует с 11 мая.

Прием документов и выдача готовых паспортов будет осуществляться только по предварительной записи.

 

Напомним, что Болгария с 1 мая разрешила въезд гражданам РФ, в том числе, вакцинированным «Спутником V».  Также россияне могут въехать в Болгарию при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или отрицательного результата теста на антигены; при наличии документа о перенесенной коронавирусной инфекции за последние 6 месяцев. При этом регулярное авиасообщение между РФ и Болгарией пока что не восстановлено.

 

Также стало известно, что Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу россиянам шенгенских виз.

"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии Испании.

 

Отмечается, что желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться, по предварительной записи, в Испанский визовый центр BLS International, расположенный по адресу: Калужская площадь, д. 1, стр.2. График работы — с 9:00 до 16:00, с понедельника по пятницу.

 

В сообщении подчеркивается, что в визовый центр могут обращаться россияне, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года. Приоритет будет предоставляться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам.

 

Генконсульство сообщает, что новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня. При этом длительность их действия будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования.

 

В сообщении также подчеркивается, что ограничения на поездки в страны Евросоюза в связи с коронавирусом продолжают действовать.

"Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран по причинам охраны общественного порядка и здоровья с связи с пандемией COVID-19", — сообщает дипмиссия.

/TOURBUS.RU


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