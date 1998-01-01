Танзания резко ужесточила антиковидные требования к въезжающим туристам

Правительство Танзании решило ужесточить антиковидные требования к въезжающим в страну иностранцам. На сайте министерства здравоохранения Танзании вечером 3 мая появился новый документ, регламентирующий въезд иностранцев в страну воздушным, морским и сухопутным способами, - сообщает сегодня АТОР,

Согласно новым требованиям, все иностранцы, въезжающие в Танзанию (включая транзитных), максимум за 24 часа до планируемого прибытия в страну должны заполнить онлайн-форму на этом сайте.

Кроме этого, всем въезжающим на территорию Танзании потребуется предоставить справку на английском языке с отрицательным тестом на коронавирус. Сам тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до планируемого прибытия в Танзанию.

Всем прибывающим в страну иностранцам будет проводиться температурный скрининг, а тем, кто прибыл из стран «с высоким уровнем заболеваемости» (списка конкретных стран в документе не приведено), проведут еще и экспресс-тест на антигены к COVID-19. Этот тест будет платным – $25 с человека.

Туристы, которые следуют через Танзанию транзитом с пребыванием на территории страны 72 часа и более, также должны будут сделать этот тест (помимо этого, при въезде им также нужна справка с отрицательным тестом, сделанным в стране вылета).

Прибывающие из стран, где ВОЗ зафиксировала новые штаммы вируса (включая и тех, кто следовал через эти страны транзитом), должны будут пройти 14-дневный карантин в отелях из определенного правительством списка, за свой счет, а по окончании карантина сделать еще один экспресс-тест за $25.

На территории Танзании туристам предписано носить маски, пользоваться сантайзерами и соблюдать социальную дистанцию.

При этом отмечается, что в настоящий момент актуальной статистики по динамике заболеваемости коронавирусом в Танзании по-прежнему нет. Страна прекратила тестировать своих граждан в мае 2020 года.

Как напоминает Ассоциация туроператоров, в настоящее время прямое авиасообщение России с Танзанией прекращено до 1 июня. Не исключено, что запрет может быть продлен.

При этом до запрета Танзания практически превратилась в направление массового отдыха на российском рынке: на ее главный пляжный курорт, Занзибар, тремя туроператорами выполнялись чартерные рейсы из 9 городов РФ. В 2020 году Танзания приняла 49 тысяч граждан РФ.

После прекращения авиасообщения с 15 апреля 2021 года немногочисленные россияне по-прежнему добираются на отдых в Танзанию на регулярных рейсах с одной или двумя пересадками. Наиболее быстрым и удобным является полет с одной пересадкой в Дубае. Также добраться до Занзибара можно через Стамбул или Аддис-Абебу.

По мнению экспертов ассоциации, возможно, что новые меры введены правительством Танзании для того, чтобы способствовать возобновлению туризма из России, доказывая ужесточениями правил въезда безопасность направления.

/TOURBUS.RU