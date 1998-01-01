Италия начала продлевать россиянам истекшие визы

Ранее власти Италии заявляли о готовности возобновить прием иностранных туристов уже в начале июня

Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что начиная с 3 мая россияне, у которых истек срок действия итальянских шенгенских виз категории С (туристические визы), могут переоформить их на новые с началом срока действия не ранее 1 июня 2021 г.

Согласно сообщению на сайте генконсульства Италии, граждане Российской Федерации, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы.

При этом срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021. Срок выдачи новых виз может достигать 10 рабочих дней.

«Согласно п. 6 ст. 14 Визового кодекса ЕС, стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (напр. относительно представления авиабилетов и/или броней гостиниц), при условии верного использования ранее выданных виз», – уточняется в сообщении генконсульства Италии в Москве.

Генеральное консульство Италии просит россиян обратить внимание на тот факт, что на настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран-участниц Шенгенского соглашения.

Обладатели виз должны соблюдать действующие ограничения на совершение поездок, при этом обязанность по проверке действующих ограничений перед совершением поездки возлагается непосредственно на самих путешественников.

Информацию о действующих ограничениях на въезд в Италию консульство рекомендует смотреть на сайте Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии и на портале Viaggiare Sicuri.

Для получения дополнительной информации, в том числе о документах, требуемых для подачи запроса на повторную выдачу итальянской туристической визы, россиян просят обращаться в итальянские визовые центры VMS (тел.: +7 (495) 990-75-00).

Как напоминает АТОР, ранее в Италии заявляли о готовности возобновить прием иностранных посетителей в июне 2021 года. Однако пока неясно, каких туристов будет пускать Италия – только из стран-членов ЕС, или же из третьих стран тоже. Неясны пока и условия допуска туристов из третьих стран в Италию, если это будет разрешено.

Решение о переоформлении истекших итальянских шенгенских виз на новые с 3 мая с началом срока действия не ранее июня, по мнению опрошенных Ассоциацией туроператоров экспертов, является хорошим знаком: вероятно, на российский рынок Италия сделала определенную ставку, и уже строит планы на прием россиян в 2021 году.



Между тем, ранее сообщалось, что туроператор «Библио-Глобус» уже открыл бронирования туров на Адриатическое побережье Италии (Римини) начиная с 2 июня. Полетная программа предполагается на крыльях авиакомпании «Россия». Цены на летние туры (вылет 2 июня) стартуют от 70 184 р. на двоих с перелетом и недельным проживанием в отеле 2* в Римини, питание – завтраки.

Отметим, что, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году россияне выезжали в Италию более 1,3 млн раз (+16,7% к 2018 году).

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году российский турпоток в Италию упал в шесть раз.

/TOURBUS.RU