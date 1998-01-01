Новости Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, теперь сдают два теста на коронавирус Требование о двойном ПЦР-тестировании после возращения из-за границы действует и для привитых от коронавируса туристов

Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. "Гражданам России, прибывающим из зарубежных стран на территорию РФ после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портал госуслуг", — говорится в постановлении. Это требование дополнило действующее с сентября 2020 года правило об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус всеми прибывающими из-за рубежа российским и иностранным гражданами. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. Помимо этого, для прибывающих из Индии россиян и иностранцев с минувшей недели действует требование о сдаче тестов на COVID-19 прямо в аэропортах. Им также предписано соблюдать режим изоляции до получения результатов тестирования. Такие меры связаны с необходимостью не допустить распространения на территории России "индийского" штамма коронавируса. Требование о двойном ПЦР-тестировании после возращения из-за границы действует и для привитых от коронавируса COVID-19 граждан, так как нет достаточных данных, чтобы считать их полностью безопасными для окружающих, заявила вчера "Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение этого с наличием антител у переболевших граждан, — сейчас смотрим весь этот арсенал и пытаемся каким-то образом наши документы тоже здесь упростить, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, то ты абсолютно не для кого не опасен", — сказала г-жа Голикова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье. В то же время гражданам РФ, посещающим Абхазию и Южную Осетию, при возвращении в РФ с 1 мая не нужно проходить двойное тестирование на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре РФ. "Есть решение правительства еще прошлого года по этому поводу, и здесь никаких препятствий, никаких изменений нет, не планируется, не будет. И то сомнение, которое некоторое время назад вдруг возникло, вызвало удивление, но мы достаточно быстро его разъяснили, что здесь изменений нет: пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований", — сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу. Как пояснили в Роспотребнадзоре, с 15 апреля в отношении российских туристов, приезжающих из этих республик, действовало требование о сдаче ПЦР-теста на COVID-19. С 1 мая оно прекратило действовать, отмечают в ведомстве. "Мы расцениваем это нововведение как чрезмерную нагрузку на людей, это какой-то налог на заграницу. Мы надеемся, что это временная мера, не понятно, зачем нужно два ПЦР-теста. Туристы все равно будут ездить за границу, просто теперь это выйдет несколько дороже, если не получится записаться в срок на бесплатную сдачу анализов", — отмечал ранее генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. /TOURBUS.RU

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