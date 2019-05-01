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На майские праздники россияне собрались в Сочи, Петербург и Дубай

Аналитики онлайн-сервисов бронирования Ostrovok.ru и «Wildberries-Авиабилеты» представили нам рейтинг предпочтений туристов на предстоящие праздничные дни

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru выяснили, где российские туристы забронировали гостиницы на предстоящие майские праздники и нерабочие дни (1-10 мая) и во сколько им это обошлось.

По данным Ostrovok.ru, в тройку самых востребованных направлений у самостоятельных туристов традиционно попали Санкт-Петербург и Москва, а на третьем месте расположился Сочи, количество бронирований в котором на 30% превысило аналогичные показатели 2019 года.

В среднем туристы бронируют отели на внутренних направлениях стоимостью 4500 рублей за сутки за номер на двоих – это почти на 35% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Средняя продолжительность бронирования при этом не изменилась и составила три ночи.

Среди наиболее популярных внутренних направлений (топ-10) самое бюджетное размещение туристы забронировали в Екатеринбурге (в среднем 2600 рублей за ночь в номере на двоих), Симферополе (в среднем 2800 рублей за ночь), Москве (3800 рублей). Несколько дороже обходятся отели в Нижнем Новгороде (4000 рублей), Ярославле (4300 рублей).

Средняя стоимость ночи в гостинице в Казани обходится в 4600 рублей, за такую же цену туристы резервировали отели в Севастополе. В Санкт-Петербурге туристы в среднем бронируют отели стоимостью 4900 рублей за сутки, а в Сочи – 5900 рублей за ночь, в Ялте – 6300 рублей.

Выбирая зарубежные направления, туристы, как правило, бронируют отели стоимостью 10.300 рублей за ночь, что на 30% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Средняя продолжительность бронирования составляет восемь ночей, в 2019 году – шесть ночей.

Самым популярным направлением на майские праздники оказался Дубай, где в среднем туристы бронируют отели стоимостью 11000 рублей за сутки за номер на двоих.

На втором месте по количеству бронирований оказалась Хургада, где средняя стоимость ночи составила 5200 рублей. На третьем месте расположился Шарм-Эль-Шейх, где туристы бронируют размещение стоимостью 6200 рублей за сутки.

Аналитики сервиса Wildberries сообщают в свою очередь, что амым популярным в поисковых запросах гкомпании ородом, куда, судя по всему, отправятся жители нашей страны в майские праздники, стала Москва - 16%.

На втором месте - Санкт-Петербург - 14%, на третьем Сочи - 8%. Четвертое мето занимает Калининград - 6%, замыкает пятерку лидеров Симферополь – 4%.

В сервисе “Wildberries - Авиабилеты” также заметили, что хотя столица Татарстана - Казань - и не вошла десятку популярных поисковых запросов, но значительно опередила другие российские и зарубежные города по динамике роста спроса, который в апреле по отношению марту составил 523%. В число наиболее динамично растущих по поисковым запросам направлений также вошли Анапа (+439%) и Екатеринбург (+260%).

Из зарубежных направлений в топ авиабилетов вошли Ереван – 6% среди всех поисковых запросов, Ташкент – 5%, Минск – 5% и Баку 4%.

/TOURBUS.RU