Новости Весенняя серия Workshop «Турбизнес» завершилась в Северной столице Деловые встречи в петербургском отеле «Амбассадор» завершили большую серию профессиональных «живых» workshop в десятках российских городов

Северная столица стала логичным заключительным аккордом весенней серии деловых мероприятий, организованных Медиахолдингом «Турбизнес»: по оценке их устроителей, в общей сложности участники весенних роудшоу проехали по России 20 тыс. км, а популярные встречи, проводимые «Турбизнесом» уже 45-й сезон подряд, вернулись практически во все крупные туристические города России. По оценке руководителя Медиахолдинга «Турбизнес» Ивана Калашникова, «весенняя серия воркшопов особенно ярко демонстрирует важность живого общения в туризме». «Соскучившиеся по офлайновым деловым мероприятиям агентства в Уфе и Челябинске, Екатеринбурге и Перми, Тюмени и Петербурге буквально атаковали участников встреч. – оценивает он. - Аншлаги на бизнес-завтраках, мастер-классах и презентациях – это яркая примета нынешнего постпандемийного туристического рынка». С ним согласна и генеральный директор компании-участника «Арт-тревел» Мария Ушакова. «Интерес к офлайновым событиям сейчас действительно очень высокий, - считает она. – И нам очень приятно видеть, что на встречу в Петербурге, в частности, собралось так много представителей туристического бизнеса». Мероприятие в петербургском отеле «Амбассадор» (на фото) действительно оказалось массовым: «живьем» пообщаться со специалистами-участниками роуд-шоу пришли около ста человек. И хотя встреча проходила с соблюдением всех необходимых мер эпидемической безопасности, это не отменяло интереса к презентациям и желания лично поговорить с экспертами. А их было много: в работе воркшопа приняли участие представители компаний «Европорт», «Спектрум» и «Аэротур», Венгерское национальное управление по туризму, Отдел туризма посольства Испании, Польская туристическая организация, турхолдинг «Родина» и многие другие. Собравшимся рассказали, например, о тонкостях работы с программами кэшбека, о возможностях организации путешествий из Петербурга на Кипр и о таких новых туристических продуктах, как поездки на шопинг в аутлеты в Москве и Петербурге. Кроме того, специалисты дали агентам дельные советы по поводу того, как не переплачивать при бронировании туров, познакомили с новым понятием «умный туризм» и посоветовали, каким образом можно и нужно использовать современные информационные технологии. И конечно, все смогли пообщаться с коллегами, обменяться мнениями и опытом, ознакомиться с новинками сезона, а также выиграть рекламные туры, сувениры и призы. «Впечатления от встречи переполняют: очень познавательно и интересно! – заявила по итогам мероприятия менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Онлайн, конечно, хорош, но личного общения он в полной мере не заменяет: одна возможность увидеться с коллегами уже означает многое. Поэтому уверена: такие встречи необходимо проводить и впредь».

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