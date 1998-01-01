Саксония надеется и ждет

В городе на Неве состоялся организованный ИД «Турбизнес» бизнес-завтрак «Саксония: знакомая и необычная», на котором несколько десятков специалистов смогли узнать о новостях одного из наиболее привлекательных регионов Германии, а также о перспективах возобновления туризма.

Во встрече, прошедшей в одном из отелей Северной столицы, приняли участие представители более чем двух десятков компаний, работающих с немецким и европейским рынками.

А о возможностях Саксонии по приему туристов из России говорили заместитель генерального консула Германии в Петербурге госпожа Катч-Эгли, директор филиала «Северо-Запад» российско-германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко, а также руководитель российского представительства Офиса по туризму и маркетингу Саксонии Анна Гипич.

Выступая перед собравшимися, госпожа Катч-Эгли подчеркнула, что встреча проводится в рамках ставшей традиционной Недели Германии в Петербурге, во время которой «мы представляем петербуржцам нашу страну, ее экономику, культуру и общественную жизнь». «В нашей с вами работе есть общее: вы дарите людям возможность побывать в других странах и увидеть, что при всей разности культур и традиций, у них с их жителями много общего, - сказала госпожа Катч-Эгли. – А значит вы, как и мы, дипломаты, наводите мосты между странами и народами».

По ее словам, сейчас все переживают сложный период, т. к. пандемия коронавируса рушит планы и затрудняет передвижение по миру, однако «мы знаем, что это явление временное». При этом она выразила уверенность в том, что Саксония с ее брендами (такими как Дрезденская картинная галерея, мейсенский фарфор и др.) по-прежнему остается притягательной для россиян, а интересными для них будут не только уже известные города и веси, но и все другие.

Например, маленький городок, в котором всегда царит дух Рождества. «Уверена, что вы и ваши клиенты еще узнают много нового о Саксонии, - сказала она. – Добро пожаловать!».

А руководитель российского представительства Офиса по туризму и маркетингу Саксонии Анна Гипич рассказала о регионе в подробностях.

«Думаю, что такие города как Дрезден или Лейпциг, в представлении не нуждаются, - сказала она. – До пандемии, к примеру, в них осуществлялись прямые авиарейсы из Москвы и Петербурга и, надеюсь, они скоро вновь возродятся. Однако кроме Дрездена, который иногда называют Флоренцией на Эльбе, или Лейпцига, славящегося традициями музыки и выставок, в Саксонии множество иных притягательных мест».

По ее словам, в регионе масса интересных замков (их более тысячи), природных достопримечательностей (в т. ч. Саксонская Швейцария) и других «фишек». Например, в бывшем Карлмарксштадте (ныне Кемнице) находится …самая большая в мире скульптурная голова Карла Маркса, отличный оперный театр, археологический музей и пр.

«Саксония предлагает очень широкие возможности для туристов, - уверена Анна Гипич. – Кроме традиционных видов отдыха, это и авторские экскурсии по необычным местам, и шопинг по люксовым магазинам, и возможность погонять на спорткарах, оздоровиться и многое другое».

Она подчеркнула: при желании в Саксонии могут быть организованы все виды отдыха, причем стоимость туров будет заметно ниже, чем в иных, западных немецких регионах.

В рамках встречи состоялась и сессия вопросов и ответов. Так, коммерческий директор компании «Арт-тревел» Ирина Мачс поинтересовалась возможностями отдыха с детьми, а другие специалисты спрашивали о нюансах оздоровительного отдыха (в частности, длительности предлагаемых программ) и перспективах открытия границ.

А завершилось мероприятие розыгрышем призов.

/TOURBUS.RU