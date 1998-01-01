Новости Air Arabia возобновляет рейсы Москва - Шарджа Авиаперевозчик будет летать из России четыре раза в неделю начиная с первого мая

Air Arabia возобновит прямые рейсы на маршруте Шарджа – Москва с 1 мая года. Перелеты будут выполняться четыре раза в неделю на Airbus A320 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Отправление из Шарджи в 9:10, прибытие в Москву в 13:20. Обратный рейс вылетает из Москвы в 14:10 и прибывает в ОАЭ в 20:10. По сообщению перевозчика, каждый пассажир при покупке билета автоматически получает полис медицинского страхования, покрывающий лечение COVID-19. По сведениям АТОР, перелет из Москвы в Шарджу и обратно на майские праздники (с 1 по 8 мая) обойдется почти в 87 тыс. руб. на одного (багаж 20 кг включен). Путешествие в первую неделю июня обойдется почти в три раза дешевле: от 33 тыс. руб. на одного с включенным багажом. По оценкам туроператоров, которых цитирует Ассоциация туроператоров, у Air Arabia не будет проблем с загрузкой на российском рейсе. «Возвращение Air Arabia – это дополнительные провозные мощности на лето. На текущий момент допандемийные летние объемы на ОАЭ еще не достигнуты. Летом 2019 года перевозки было больше, чем сейчас. В том, что провозные емкости Air Arabia будут загружены, сомнений нет. У россиян осталось не так много направлений, куда они могут летать», – говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его мнению, Шарджа на рейсах Air Arabia будет востребована и как стыковочный пункт, например, при перелете на Шри-Ланку. Тем не менее, как считает эксперт, в основном на рейсах Air Arabia россияне будут лететь на отдых в ОАЭ. «В условиях закрытой Турции и непонятных перспектив открытия Египта туристы будут выбирать Эмираты», – считает Артур Мурадян. Что касается цен, скорее всего, с выходом Air Arabia, они изменятся незначительно, полагает эксперт. Глава Space Travel напоминает, что схожая ситуация была и при возвращении на российские маршруты авиакомпании flydubai: цены на билеты на рейсы в ОАЭ снизились, но не сильно. По мнению г-на Мурадяна, Air Arabia будет конкурировать с российскими перевозчиками – авиакомпаниями «Россия», AZUR air, «Уральские авиалинии». «Перелеты на рейсах Air Arabia будут интересны тем, кто прилетает в северные Эмираты – Шарджу, Рас-аль-Хайму и Фуджейру. Логистически это более удобно», – отметил он. По информации ассоциации, перелет из Москвы на Шри-Ланку туда-обратно со стыковкой в Шардже на рейсах Air Arabia в начале июня обойдется от 47 тыс. руб. на одного. Возможно, на фоне роста интереса к Египту найдутся туристы, желающие отправиться с пересадкой в Шардже в Луксор (от 50 тыс. руб. с багажом в обе стороны в начале июня). /TOURBUS.RU

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