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30 апреля
Посольство Болгарии встретилось с российскими туроператорами
В ходе встречи обсуждался порядок въезда российских туристов после 1 мая, вопросы выдачи виз и восстановления авиасообщения
Вчера на информационную встречу в посольство Болгарии были приглашены более 20 туристических компаний сообщает АТОР На повестке дня были вопросы, касающиеся возобновления российского туризма в Болгарии: выдача виз, условия въезда граждан РФ, а также перспективы восстановления регулярного авиасообщения между двумя странами.
Напомним, что Болгария с 1 мая разрешила въезд гражданам РФ, в том числе, вакцинированным «Спутником V». Также россияне могут въехать в Болгарию при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или отрицательного результата теста на антигены; при наличии документа о перенесенной коронавирусной инфекции за последние 6 месяцев.
При этом, по информации участников встречи, точный список организаций, уполномоченных выдавать соответствующие справки, как и требования к их оформлению, болгарской стороной в настоящий момент не определены.
Выступая перед туроператорами, посол Республики Болгария в РФ Атанас Крыстин сообщил, что приказ минздрава Болгарии, в котором регламентированы условия въезда иностранных туристов, включая граждан России, будет размещен на официальном сайте посольства, а также направлен по электронной почте туроператорам.
Открытым остается и вопрос о возобновлении авиасообщения между Болгарией и Россией. Как сообщил г-н Крыстин, соответствующие переговоры ведутся, и в Болгарии надеются, что прямые перелеты в российские города будут восстановлены.
При этом консульские службы Болгарии готовы возобновить визовые процедуры в России.
«Болгарская сторона сообщила, что с высокой долей вероятности правила выдачи виз россиянам и необходимый для этого комплект документов останутся без изменений, работа Консульства в 2021 году будет вестись аналогично тому, как это было в 2019 году», – рассказал генеральный директор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
По его словам, туроператоров проинформировали, что туристы смогут получить болгарскую визу могут по минимальному комплекту документов, поэтому упрощения условий въезда в Болгарию в ближайшее время не предполагается.
«Мы рады, что состоялась очная встреча в Москве, можно предположить, что это хорошая предпосылка к возможному возобновлению работы по болгарскому направлению в будущем и готовности болгарской стороны идти на контакт и диалог с бизнесом», – прокомментировали встречу в ANEX Tour.
В ходе встречи было отмечено, что в Болгарии внедрены все необходимые эпидемиологические протоколы, гарантирующие безопасность пребывания туристов.
/TOURBUS.RU
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