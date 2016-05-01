Новости Ростуризм: Турбизнес не должен платить за электронную путевку Глава Ростуризма Зарина Догузова и вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировали процесс внедрения системы электронной путевки

Система электронной путевки должна быть бесплатной для бизнеса, так как это государственная информационная система, цель которой — сбор статистических данных, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. «Мы механизм электронной путевки, который повышает прозрачность отрасли, всегда поддерживали. Но нам нужно определиться с двумя базовыми вещами. Первое — убедиться в технической готовности этой системы, так как она в эксплуатации никогда не была. Второй момент — определиться, кто платит. Мы считаем, что за информационную государственную систему, целью которой является сбор статистических данных, бизнес платить не должен», — сказала она журналистам в четверг на презентации в правительстве нацпроекта по развитию внутреннего туризма, - сообщает «Интерфакс». Г-жа Догузова, подчеркнула, что речь идет, в том числе, о средствах на эксплуатацию системы "Электронная путевка". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что в нацпроекте предусмотрен комплекс мер регуляторного и цифрового характера, которые позволят защитить интересы туриста и сделать прозрачной индустрию. Напомним, что электронная путевка — информационная система, в которую туроператоры должны будут вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году и до сих пор не завершено. В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение обязательного и платного использования единой информационной системы "Электронная путевка", в качестве потенциального оператора которой выступала компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). Предполагалось, что подключение туроператоров к системе будет платным. Кроме того, разработчики предусматривали плату за каждую введенную в систему путевку. Проект в предложенном варианте не поддержал Ростуризм и турбизнес. В результате второе чтение было перенесено на неопределенный срок. Между тем, как отмечала в начале апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, "...есть такое настоятельное пожелание – не допустить принятия в 2021 году тех законопроектов, которые однозначно станут тяжелым бременем для всей туриндустрии, а их эффективность вызывает вопросы. Я имею в виду электронную путевку. Хотелось бы, чтобы этот законопроект не был бы принят в том виде, на котором пытаются настоять его авторы". Г-жа Ломидзе подчеркнула, что сейчас система "Электронная путевка" не существует ни в каком виде: "Было тестирование, но все ограничилось достаточно подробной презентацией и картинкой. Сама система продемонстрирована не была, потому что отключился интернет". По словам эксперта, техзадание по разработке системы было написано в 2014 году и сейчас не актуально, потому что технические наработки, отношение потребителя с онлайн-платформами за последние годы претерпело множество изменений. "Фундаментальный вопрос – цель создания путевки. Если мы говорим про безопасность потребителя, то та система, которая описана в техническом задании, не способствует защите прав потребителя. Учет всех путевок, проданных на территории РФ со всеми данными, не будет способствовать неприкосновенности личной информации. Система "Электронная путевка" может быть нужна для контроля туркомпаний, для статистического учета, но ни в одной стране такой нет, и как-то они справляются", — пояснила г-жа Ломидзе. /TOURBUS.RU

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