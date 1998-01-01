Новости

Профессионалы туризма не согласны с Союзом страховщиков

Руководители туробъединений просят Ростуризм организовать рабочее совещание по проблеме оформления фингарантий

В отраслевых общественных объединения считают деструктивными заявления Всероссийского союза страховщиков (ВСС) о бесперспективности и убыточности страхования финансовой ответственности туроператоров. Представители турбизнеса готовы принять участие в работе по совершенствованию этого механизма и расширению перечня его возможностей, - сообщили сегодня в РСТ.

Для обсуждения этого вопроса руководители объединений попросили Ростуризм организовать рабочее совещание с участием представителей Центробанка РФ, турбизнеса, страхового сообщества.

Соответствующее письмо направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой. Его подписали президент РСТ Андрей Игнатьев, председатель комиссии по туриндустрии РСПП Сергей Шпилько, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Как сказано в письме, в последнее время ВСС «культивирует мнение, что механизм страхования ответственности туроператоров себя изжил, стал неинтересен страховым компаниям. Он якобы убыточен для них, а значит его надо исключить из перечня инструментов финансового обеспечения деятельности турфирм».

«ВСС преподносит это мнение как общую позицию страхового рынка, что неправомерно. Такие действия дестабилизируют как туристический, так и страховой рынок», – пишут авторы письма. Тем более что более десяти страховых компаний продолжают страховать финансовую ответственность туроператоров и считают это выгодным для себя.

На этом фоне категорические заявления со стороны ВСС о прекращении страхования ответственности туроператоров с 1 января 2022 года дезинформируют туристический рынок. «Более того, мы рассматриваем эти заявления как непосредственные призывы к неисполнению норм российского законодательства», – говорится в письме.

Рабочее совещание с участием представителей Ростуризма, Центробанка РФ, туристического и страхового бизнеса, а также общественных организаций в этой сфере поможет турбизнесу довести до Центрального банка РФ свою точку зрения.

Одновременно турбизнес подтверждает готовность участвовать в работе по совершенствованию механизма финобеспечения ответственности туроператоров, в том числе, по линии страхования.

РСТ также считает необходимым дальнейшее расширение и развитие в рамках правового поля перечня механизмов финансовой ответственности, сказано в письме. Отраслевой союз уже направлял свои предложения по этому вопросу в Ростуризм и российским законодателям, - отметили в объединении.

/TOURBUS.RU