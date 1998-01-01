Хорватские острова объявлены «зеленой зоной»

В сотрудничестве с Хорватским институтом общественного здравоохранения министерство туризма и спорта Хорватии представило новую кампанию: «Хорватские острова – зоны, свободные от COVID». Цель данной кампании – предоставить туристам точную информацию об эпидемиологической ситуации на островах страны, - сообщает сегодня АТОР.

В министерстве поясняют, что туристов порой вводит в заблуждение статистика по COVID-19, которую они видят на эпидемиологической карте Хорватии. На этой карте острова сгруппированы с округами, в которых они расположены, несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 на островах намного ниже, чем на материке.

По этой причине туристические власти Хорватии готовы предоставить туристам более точную информацию о безопасном отдыхе на островах, которые являются зонами с низким количеством случаев коронавируса.

Эти изменения будут отражены на платформе «Безопасное пребывание в Хорватии» (Safe stay in Croatia), которая вскоре будет обновлена, чтобы предлагать посетителям достоверную информацию с учетом островов, а не округов.

В дальнейшем портал также будет содержать подробную информацию о точках тестирования на коронавирус, а также о воздушном, наземном и морском транспортном сообщении между островами и материком.

По данным министерства туризма и спорта Хорватии, в стране насчитывается 78 островов и 524 островка. Острова как туристические локации имеют важное значение для хорватского туризма: на них приходится 25% всех ночевок туристов в Хорватии.

Кроме того, на островах, на долю которых приходится 30% всего туристического жилья в Хорватии, иностранные гости остаются на два дня дольше, чем на материковых курортах.

Напомним, что, как сообщил ранее сообщил глава Национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка, с 1 апреля посольство Хорватии в РФ возобновило прием документов на выдачу туристических виз гражданам России.

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами.

Границы Хорватии открыты для россиян: въехать могут как туристы, вакцинированные «Спутником V», так и путешественники, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу или справку о перенесенной коронавирусной инфекции - подходит любой из перечисленных вариантов.

С 1 апреля возобновляется и выдача туристических виз гражданам России. Таким образом, все россияне, которые захотят в этом году приехать в Хорватию, смогут это сделать», – заявил г-н Ружичка.

Отметим, что, при этом на текущий момент Россия не восстановила регулярное авиасообщение с Хорватией. По направлению выполняются только т.н. грузопассажирские рейсы, воспользоваться которыми могут и туристы.

/TOURBUS.RU