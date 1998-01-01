Новости Зарина Догузова: Новый Закон о туризме будет представлен до конца года Глава Ростуризма заявила о запланированном полном обновлении системы нормативно-правовых актов в туриндустрии

Новый закон о туристской деятельности будет внесен в Госдуму до конца 2021 года, и в течение ближайших двух лет вся система нормативно-правовых актов в туризме будет полностью обновлена, сообщила на презентации нацпроекта по туризму в правительстве глава Ростуризма Зарина Догузова, - сообщает «Интерфакс». «В федеральном проекте «Совершенствование управления в сфере туризма» собраны меры, которые позволят, по сути, выстроить саму отрасль – от совершенствования законодательства до подготовки кадров, сделать ее современной и отвечающей требованиям туристов и бизнеса. В этом проекте мы должны будем ответить на такие вопросы: безопасно ли в отпуске жить в гостевом доме или нет, каким должен быть гид-экскурсовод или инстурктор-проводник и на какие вопросы уметь ответить, какой набор услуг вам полагается в отеле 3*, а какой в 5*», — сообщила г-жа Догузова. По ее словам, уже в 2021 году в правительство будет внесен проект нового закона о туризме, который не обновлялся с 1996 года, и в котором будут даны ответы на основные вопросы регулирования отрасли. «Например, как и в каком объеме должны возвращаться средства туристам в случае непредвиденных ситуаций. Будет выстроена понятная и сбалансированная система финансовых гарантий. Помимо этого, будет усовершенствована и дополнена система классификации отелей, чтобы туристы были уверены в качестве услуг. В течение пары лет мы дополним и актуализируем весь пакет стандартов и нормативно-правовых актов с учетом современных реалий рынка», — добавила глава Ростуризма. Также, по ее словам, будут обновлены и заново разработаны стандарты для обустройства пляжей, кемпингов, туристических маршрутов, речных круизов, экологических маршрутов, и даже в части арктического туризма и др. «В работе с «нормативкой» у нас еще один приоритет – повышение качества услуг в отрасли и вывод части ее игроков «из тени». Это позволит государству увеличить налоговые поступления и главное — обеспечить контроль качества предоставляемых гражданам услуг. Туристам будет понятно, кому доверять, ведь вся цепочка субъектов отрасли станет прозрачной, и можно быть уверенным, что ты покупаешь услугу у добросовестного поставщика. Бизнес же , который работает в «белую», получит возможность воспользоваться поддержкой от государства, что в разрезе мер поддержки нацпроекта становится очень актуальным» — рассказала г-жа Догузова. Она отметила, что следующий блок работ в рамках федерального проекта по совершенствованию управления касается цифровизации управления отраслью. «Мы уже в этом году начнем заниматься очень сложной темой – статистикой в туризме. Это и закупка данных у мобильных операторов, единая методология и возможности сбора данных с регионов. В итоге, со следующего года у нас появится действенный инструментарий работы с данными о туристах, потоках, популярности и спросе. Мы сможем прогнозировать и быстро оценивать загрузку по тем или иным направлениям и принимать соответствующие решения. Бизнес получит возможность прогнозировать свои расходы и повышать качество услуг, а люди – ориентироваться в выборе направления и условий для отдыха. Плюс к этому, все госуслуги в туризме в перспективе ближайших 3 лет станут цифровыми: для всех субъектов отрасли будут созданы цифровые реестры, которые дадут бизнесу возможность получать меры поддержки в удобном онлайн-формате», — подчеркнула глава Ростуризма. Третьей важной частью федерального проекта она назвала подготовку кадров в сфере туризма. С этой целью, по словам Догузовой, будут запущены образовательные программы для работников отрасли. /TOURBUS.RU



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