«Открытие» Болгарии все ближе

МИД Болгарии готов начать выдавать туристические визы гражданам России по максимальной упрощенной процедуре, сообщила глава министерства Екатерина Захариева.

"МИД Болгарии готов приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения. На прошлой неделе я предложила консульским службам Болгарии начать подготовку к выдаче виз туристам", — написала она на своей странице в Facebook, - сообщает «Интерфакс».

По словам г-жи Захариевой, для российского рынка, одного из важнейших для Болгарии, процедура оформления виз будет смягчена по максимуму.

"Заявки на выдачу виз можно подать в 59 городах и в трех консульствах на территории России. Аккредитованные в консульствах российские туроператоры смогут отправлять заявки на визы для своих клиентов в электронном виде.

Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре", — сообщила министр.

На прошлой неделе министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов сообщил, что с 1 мая въезд в страну для иностранных туристов, в том числе, российских будет разрешен при выполнении одного из трех условий: справки о ПЦР-тесте на коронавирус, сертификата вакцинации или справки о наличии антител.

В последнем случае справка должна подтверждать, что человек переболел коронавирусом в течение шести месяцев до поездки.

По словам г-на Ангелова, заболеваемость коронавирусом в стране стабильно снижается, поэтому правительство начало отменять ограничения. 27 апреля в Болгарии было выявлено 1850 новых случаев заражения, всего в стране заболели 400 тыс. человек, 16 тыс. умерли.

Болгария крайне заинтересована в возобновлении двустороннего туристического потока с Россией, который сильно пострадал из-за пандемии COVID-19. Об этом телефонном разговоре с заместителем руководителя Ростуризма Еленой Лысенковой заявила вице-премьер министр туризма Болгарии Марияна Николова, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Министр также пояснила, что у россиян будет три варианта въезда в Болгарию: при предъявлении свидетельства о вакцинации COVID-19 препаратами, признанными ВОЗ (российского «Спутник V» пока в этом списке нет), с отрицательным результатом ПЦР-теста или при отрицательном результате теста на антигены, а также при наличии документа о перенесенной коронавирусной инфекции за последние 6 месяцев.

Марияна Николова также подчеркнула, что Болгария гарантирует российским гостям безопасный отдых. В стране идет вакцинация сотрудников туристической отрасли. По ее словам, «ни один турист в Болгарии не заболел коронавирусом во время пребывания в стране», что вселяет большие надежды на безопасный летний сезон-2021.

По информации источников АТО», Посольство Болгарии в Москве организует сегоднявстречу со всеми аккредитованными туристическими компаниями, на которой они будут своевременно проинформированы о требованиях к поездкам.

Отметим однако, что Российский оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса пока не делал никаких заявлений о возможности возобновления авиасообщения с Болгарией.

/TOURBUS.RU