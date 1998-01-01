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Туристы перестают бояться коронавируса и поддерживают введение «Ковид-паспортов»

Последние исследования Global Rescue и Traveler Confidence Index показывают новые изменения в поведении и предпочтениях потенциальных туристов

Страх перед COVID-19 или необходимостью соблюдать карантин у путешественников снизился на 37 %. Таковы данные последнего исследования компании Global Rescue. Причем 78 % респондентов «гораздо меньше» или «меньше» обеспокоены сейчас безопасностью поездок по сравнению с 2020 годом. Противоположный ответ — у 22 % опрошенных, сообщает сегодня traveldailymedia.com.

Больше половины (54 %) указали, что собираются избегать популярных направлений. Откажутся от посещений городов с недостаточным медицинским обслуживанием 22 % опрошенных.

Подавляющее большинство (91 %) готовы пройти экспресс-тест на коронавирус перед отправлением.



«Активность туристов растет, — сказал Дэн Ричардс, генеральный директор Global Rescue, ведущей американской компании по управлению рисками и кризисными ситуациями в поездке. — Почти три четверти опрошенных уже совершили путешествие внутри страны или планируют совершить его до июля».





Мнения относительно введения ковид-паспортов на внутренних рейсах сильно разделились: 46 % «за» и 42 % «против». На международных в пользу их использования высказались уже 70 % респондентов.

О том, что путешественники поддерживают введение электронных сертификатов вакцинации указывает и последний ежемесячный индекс доверия (Traveler Confidence Index) компании Travel Again. На вопрос об отношении к такой мере 83 % деловых путешественников и 86 % обычных туристов США ее одобрили, причем большинство респондентов выбрали ответ «положительно» или «весьма положительно». Нейтрального мнения придерживается меньшинство.



«Введение ковид-паспортов ускорило бы восстановление тревел-отрасли. И данный шаг не означает, что поставщики должны требовать такой документ для одобрения поездки», — сказал соучредитель Travel Again Майк Маккормик.

Эксперт добавил, что отрицательная позиция Флориды и Техаса относительно оформления паспортов подрывает доверие путешественников — и в конечном итоге наносит ущерб экономике штатов.



По данным опроса Свыше 67 % обычных туристов собираются в поездку внутри страны в течение следующих шести месяцев, и это самый высокий показатель после пандемии. При этом на данный момент оформили бронирование 46 % обычных путешественников против 19 % бизнес-туристов.



Число респондентов, планирующих командировку внутри страны в ближайшие 90 дней, увеличилось до 61 %. Процент «полностью готовых к путешествию» несколько вырос, но в США все еще очень низок — 25 % деловых и 16 % обычных туристов.

/TOURBUS.RU

