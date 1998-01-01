Новости Египетcкие отели готовы к массовому приему россиян Представители ведущих гостиничных цепочек Египта рассказали о ситуации на курортах накануне ожидаемого начала чартерных программ

Выступая в рамках конференции «Египет на низком старте: как пройдет сезон» представители египетского туристического бизнеса скрывают: грядущее открытие чартерных программ из России в Страну пирамид в ней расценивают как праздник, - сообщает наш специальный корреспондент. Так, по словам Мохамеда Юсифа, учредителя компании Joyce Tours и представителя отелей Nubian, произошедшие в недавнем прошлом события значительно развили для Египта те рынки, которые раньше не считались значимыми. «Среди них такие как румынский, болгарский, белорусский и некоторые другие. – говорит он. - К примеру, только из Белоруссии к нам летает по 19 самолетов в неделю. Вместе с тем, когда стало известно о том, что скоро в Египет полетят чартеры из России, у нас был настоящий праздник». По его словам, до настоящего времени 5-7% отелей в Шарм-эль-Шейхе закрыты, поскольку они не смогли получить все разрешительные документы на деятельность – в т. ч. и некоторые ранее популярные у россиян. Что касается безопасности, контролирующие органы проверяют соблюдение ее требований очень жестко: проверки проводятся внезапно и без всяких согласований, а проверяют абсолютно все. «В частности, весь персонал должен пройти вакцинацию». – сообщил эксперт. Осама Мохаммед, менеджер отеля Albatros Palace SSH, подтвердил: требования по разного рода безопасности соблюдаются беспрекословно. «Еще 21 июля прошлого года мы открыли отели сети, поскольку выполнили все необходимые требования: сейчас в разных регионах Египта они продолжают успешно работать. – пояснил он. - Могу сказать, что никаких проблем с сертификацией, обусловленной высокими требованиями по эпидемической безопасности, мы не испытываем. А туристы, напротив, довольны: они видят, что объекты размещения строго выполняют все предписания». В частности, речь идет о требовании 50-процентной загрузки, соблюдения дистанции, выбора формата питания и правил подачи блюд. При этом эксперт подчеркнул, что пандемия не остановила и планы развития сети: по его словам, она открыли два новых отеля в Шарм-эль-Шейхе, а в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе проведена реновация ряда других объектов. Интересно, что российских туристов в этой сети по-прежнему много: они составляют до 50% общего числа гостей. «Что касается сервиса, могу с уверенностью сказать – слухи о снижении его уровня лишены основания, так как он остается на высоте», - подчеркнул Осама Мохаммед. В свою очередь, Александра Воробей, менеджер по продажам сети отелей Rixos в Египте, добавила, что «власти еще с лета прошлого года активно поддерживают отельный бизнес страны, но это означает послаблений в части безопасности». «Да, весь персонал должен быть вакцинирован – иначе не имеет права работать. – рассказала она. – Другие меры безопасности соблюдаются беспрекословно: у нас, к примеру, действуют тепловизоры, которые автоматически отслеживают температуру гостей». По ее словам, даже сейчас, после остановки полетов из РФ в Турцию, россияне по-прежнему в отелях сети довольно частные гости – на них приходится 15-20% от общего числа постояльцев. «Закрытие» Турции, конечно, отчасти сказалось на нас, т. к. россиянам добираться до Египта через эту страну было достаточно удобно. – констатировала она. – Но если чартеры восстановятся, количество принимаемых россиян должно быстро возрасти». При этом она не исключает и того, что при росте спроса на отдых в Египте уровень загрузки его отелей постепенно может быть увеличен до 100%. /TOURBUS.RU

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