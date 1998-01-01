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28 апреля
Telegram-каналы: К 11 мая будет решен вопрос с восстановлением авиасообщения с рядом туристических направлений
Среди направлений, с которыми рассматривается восстановление авиасообщения - Болгария, Доминикана, Израиль, Иордания, Кипр и Тунис
В срок до 11 мая Росавиация, Роспотребнадзор и МИД РФ по поручению зампреда правительства и председателя Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой должны оценить возможность возобновления авиарейсов по новым зарубежным маршрутам. Правда, гарантии положительного решения нет, предупреждают эксперты, - сообщает Ассоциация туроператоров.
Согласно тексту поручения (он опубликован в Telegram-канале «Майский указ»), Оперштаб поддерживает предложение Роспотребнадзора о принятии решений по возобновлению авиасообщения с зарубежными странами после 11 мая 2021 года, «учитывая сезонность инфекционных заболеваний и продолжительный период предстоящих праздников».
Согласно этой публикации, Росавиации, Роспотребнадзору и МИД РФ поручено представить согласованные предложения по возобновлению на взаимной основе регулярного авиасообщения с:
Также предлагается оценить возможность увеличения количества рейсов в:
Кроме того, ведомства рассмотрят возможность открыть для международных рейсов аэропорты Брянска, Нижнекамска, Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска, Улан-Удэ, Ульяновска.
Все эти предложения ведомства должны представить до 11 мая 2021 года.
В срок до 28 апреля Минтранс, Росавиация совместно с ПАО «Аэрофлот» должны разобраться в ситуации, связанной с массовой продажей авиабилетов в иностранные государства, по которым Правительство РФ не принимало решения о возобновлении полетов.
Источники «РБК» в авиаотрасли и близкие к Оперштабу эксперты подтвердили подлинность документа. Однако эксперты предупреждают, что финальное решение по всем из перечисленных стран необязательно будет положительным.
«Подобный список из 30-ти стран с улучшающейся эпидемиологической обстановкой существовал и ранее. По нему ведомства дают оценку соответствия критериям для возобновления регулярного авиасообщения. Так, например, ранее положительно были оценены перспективы открытия Доминиканы и Мексики. Но, как мы видим, эти страны до сих пор не открыты», – говорит один из источников.
По оценкам источников АТОР, в мае Оперштаб озвучит даты увеличения квот на рейсы в Грецию, а также возобновления рейсов на курорты Египта. При этом открытие направлений и непосредственно увеличение количества рейсов произойдет, по экспертным оценкам, к 1 июня.
/TOURBUS.RU
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