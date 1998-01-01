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Telegram-каналы: К 11 мая будет решен вопрос с восстановлением авиасообщения с рядом туристических направлений

Среди направлений, с которыми рассматривается восстановление авиасообщения - Болгария, Доминикана, Израиль, Иордания, Кипр и Тунис

В срок до 11 мая Росавиация, Роспотребнадзор и МИД РФ по поручению зампреда правительства и председателя Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой должны оценить возможность возобновления авиарейсов по новым зарубежным маршрутам. Правда, гарантии положительного решения нет, предупреждают эксперты, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Согласно тексту поручения (он опубликован в Telegram-канале «Майский указ»), Оперштаб поддерживает предложение Роспотребнадзора о принятии решений по возобновлению авиасообщения с зарубежными странами после 11 мая 2021 года, «учитывая сезонность инфекционных заболеваний и продолжительный период предстоящих праздников».

Согласно этой публикации, Росавиации, Роспотребнадзору и МИД РФ поручено представить согласованные предложения по возобновлению на взаимной основе регулярного авиасообщения с:

Австрией

Болгарией

Данией

Доминиканской Республикой

Израилем

Иорданией

Исландией

Ирландией

Италией

Кипром

Люксембургом

Маврикием

Мальтой

Марокко

Мексикой

Молдовой

Польшей

Португалией

Саудовской Аравией

Тунисом

Также предлагается оценить возможность увеличения количества рейсов в:

Азербайджан

Армению

Белоруссию

Грецию

Египет

Индию

Казахстан

Катар

Киргизию

Кубу

Мальдивы

ОАЭ

Корею

Сербию

Таджикистан

Узбекистан

Финляндию

Швейцарию

Японию

Кроме того, ведомства рассмотрят возможность открыть для международных рейсов аэропорты Брянска, Нижнекамска, Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска, Улан-Удэ, Ульяновска.

Все эти предложения ведомства должны представить до 11 мая 2021 года.

В срок до 28 апреля Минтранс, Росавиация совместно с ПАО «Аэрофлот» должны разобраться в ситуации, связанной с массовой продажей авиабилетов в иностранные государства, по которым Правительство РФ не принимало решения о возобновлении полетов.

Источники «РБК» в авиаотрасли и близкие к Оперштабу эксперты подтвердили подлинность документа. Однако эксперты предупреждают, что финальное решение по всем из перечисленных стран необязательно будет положительным.

«Подобный список из 30-ти стран с улучшающейся эпидемиологической обстановкой существовал и ранее. По нему ведомства дают оценку соответствия критериям для возобновления регулярного авиасообщения. Так, например, ранее положительно были оценены перспективы открытия Доминиканы и Мексики. Но, как мы видим, эти страны до сих пор не открыты», – говорит один из источников.

По оценкам источников АТОР, в мае Оперштаб озвучит даты увеличения квот на рейсы в Грецию, а также возобновления рейсов на курорты Египта. При этом открытие направлений и непосредственно увеличение количества рейсов произойдет, по экспертным оценкам, к 1 июня.

/TOURBUS.RU

